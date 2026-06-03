برخورد خودروی kmc با موتورسیکلت در جاده گراش به لار، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف سواری و موتورسیکلت در جاده گراش به لار با ۲ مصدوم

تصادف سواری و موتورسیکلت در جاده گراش به لار با ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودرو kmc با موتورسیکلت در کیلومتر چهار جاده گراش-لار، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شکاری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، کمک‌های اولیه را برای ۲ مصدوم انجام و سپس برای تکمیل مراحل درمانی، آنها را به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان انتقال دادند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.