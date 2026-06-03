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امام خمینی(ره) نماد عدالت، سادهزیستی و خدا محوری بود. او با سخنان خود، جوانان غرب را بیدار کرد و با تکیه بر اسلام، ایران را در برابر قدرتهای جهانی به قامت عزت نشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهاردهم خرداد، سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی؛ مردی که جهان را با «خدا» آشتی داد. امام خمینی (ره) نه فقط یک رهبر دینی، که یک سیاستمدار بزرگ و تأثیرگذار بر معادلات جهانی بود. با سادهترین کلمات، عمیقترین پیامها را به گوش جهانیان رساند. عدالت را فریاد زد و حامی مستضعفان جهان بود. خود از بیتالمال هیچ برنداشت و مانند سادهترین اقشار زندگی کرد. چون ترس از خدا داشت و به احکام الهی پایبند بود.
حالا امروز جوانان آمریکا و اروپا بیدار شدهاند؛ ثمره همان کلماتی که امام بر اساس عقل و قرآن بیان کرد. «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.» رهبری که یک نوجوان ۱۳ ساله را شهید و رهبر واقعی انقلاب دانست و با دلی آرام، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به ملاقات معبود شتافت. انا لله و انا الیه راجعون.
گزارش از عباس نواییان