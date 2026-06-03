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همایش تجلیل از پیشکسوتان سازمان حج و زیارت با حضور نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت برگزار و بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات مدیران و خادمان باسابقه این حوزه، تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، همایش تجلیل از پیشکسوتان سازمان حج و زیارت امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی و آقای علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات مدیران و خادمان باسابقه این حوزه، گفت: انتقال تجربههای پیشکسوتان و استفاده از ظرفیت فکری و اجرایی آنان میتواند در ارتقای خدمترسانی به زائران و حل چالشهای پیش روی حج و زیارت نقش مؤثری ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به جایگاه معنوی خدمت در عرصه حج و زیارت اظهار کرد: مجموعه حج و زیارت از جمله نهادهایی است که خدمتگزاران آن به دلیل ارتباط نزدیک با زائران بیتالله الحرام و فضای معنوی این مأموریت، همواره تعلق خاطر ویژهای به آن دارند و حتی پس از پایان مسئولیتهای اجرایی نیز خود را عضوی از این خانواده بزرگ میدانند.
وی با تجلیل از خدمات و تلاشهای پیشکسوتان این عرصه افزود: آنچه امروز در حوزه حج و زیارت به عنوان تجربه و دستاورد در اختیار داریم، حاصل سالها تلاش، مجاهدت و اندوختههای ارزشمند مدیران و خادمانی است که در دورههای مختلف به زائران خدمت کردهاند.
سرپرست حجاج ایرانی با تأکید بر اینکه تجربیات پیشکسوتان نباید محدود به خاطرات شخصی باشد، تصریح کرد: لازم است سازوکاری برای انتقال این تجربیات به نسلهای بعد و مدیران جوانتر فراهم شود تا از این ظرفیت ارزشمند در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای آینده و اجرای صحیحتر عملیات بهره گرفته شود.
نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت با اشاره به تفاوت شرایط و مسائل هر دوره از عملیات حج گفت: در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ دو حجی کاملاً شبیه یکدیگر نبودهاند و هر سال شرایط، چالشها و فرصتهای خاص خود را داشته است؛ از این رو بهرهگیری از تجربیات مدیران و پیشکسوتان میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب پیشنهاد کرد که نشستهای منظم و هدفمند با حضور پیشکسوتان سازمان حج و زیارت برگزار شود تا از دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای آنان در موضوعات مختلف استفاده گردد.
وی همچنین با اشاره به آمادگی بسیاری از مدیران و خادمان سابق برای همکاری افتخاری با مجموعه حج و زیارت اظهار کرد: این عزیزان همچنان خود را در قبال حج و زیارت مدیون و یا مسئول میدانند و آمادهاند تجربیات و توانمندیهای خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با استناد به آیات قرآن کریم، خدمت صادقانه به زائران را از مصادیق عمل صالح دانست و افزود: عزت واقعی از جانب خداوند است و خدمتگزاران حج و زیارت به واسطه خدمت خالصانه به زائران خانه خدا، از جایگاه و احترام ویژهای در جامعه برخوردارند.
حجت الاسلام والمسلمین نواب در پایان با قدردانی از پیشکسوتان حاضر در این همایش تأکید کرد: بازنشستگی به معنای پایان خدمت نیست و کسانی که سالها در مسیر خدمت به اسلام و زائران تلاش کردهاند، همچنان میتوانند با ارائه مشورتها و انتقال تجربیات خود، در پیشبرد اهداف حج و زیارت نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با گرامیداشت عید سعید غدیر خم و یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای نیمه خرداد، از خداوند متعال توفیق ادامه راه امام راحل و شهدا را برای خدمتگزاران نظام اسلامی مسئلت کرد.