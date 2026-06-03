مرحله نخست مسابقات رنکینگ کشوری تیر و کمان به میزبانی اراک با معرفی برترین‌های بخش‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید و نمایندگان استان مرکزی موفق به کسب عناوین ارزشمندی در این رقابت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرحله نخست مسابقات رنکینگ کشوری تیر و کمان به میزبانی شهر اراک با حضور برترین کمانداران کشور برگزار شد و در پایان نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.

در بخش ریکرو بانوان، الینا امیری‌نسب از استان مرکزی عنوان نخست را کسب کرد، روشنا سلامی از اصفهان دوم شد و پریناز پرینا در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش ریکرو آقایان نیز محمد ملایی از مازندران به مقام نخست دست یافت، امین سبلانی از البرز دوم شد و محمدطه صفری از استان مرکزی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش کامپوند بانوان، الهه رجایی از خراسان رضوی بر سکوی نخست ایستاد، محدثه کهنسال از تهران دوم شد و ثنا پورحسین از آذربایجان شرقی مقام سوم را کسب کرد.

در بخش کامپوند آقایان نیز محمد پاکدل‌نیا از استان مرکزی موفق به کسب مدال طلا شد، سید شهاب دری از تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و محمدرضا علی‌بخشی از گیلان عنوان سوم را از آن خود کرد.

علاوه بر مدال‌آوران، دیگر نمایندگان استان مرکزی نیز عملکرد قابل قبولی در این رقابت‌ها داشتند. در بخش ریکرو آقایان، فرساد حاجتی، محمدمبین ربیعی، امیرحسین فراهانی و امیرمهدی اسماعیلی به رقابت پرداختند. در بخش ریکرو بانوان نیز ریحانه بیات حضور داشت.

در بخش کامپوند آقایان، بهزاد جعفری، علیرضا نوروزی از شهرستان محلات و حسین امینی‌فرد از شهرستان ساوه عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذاشتند. همچنین در بخش کامپوند بانوان، سارا جلالی از دلیجان و سیده معصومه موسوی از ساوه از دیگر نمایندگان استان مرکزی در این مسابقات بودند.

با پایان این مرحله از رقابت‌ها، کمانداران استان مرکزی بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای خود را در سطح ملی به نمایش گذاشتند و امید می‌رود در مراحل آینده نیز به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.