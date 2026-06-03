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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، از اجرای برنامه اتصال مشمولان بیمه بیکاری به سامانههای کاریابی الکترونیک و غیرالکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، گفت: برای حمایت از جامعه بیکاران و تسهیل فرآیند اشتغال مجدد آنان، همچنین تسریع در شناسایی فرصتهای شغلی موجود و بهبود روند دریافت مقرری بیمه بیکاری، تمهیدات و زیرساختهای لازم برای اتصال مشمولان بیمه بیکاری به سامانههای کاریابی فراهم شده است.
اشرفی افزود: اجرای این برنامه ضمن تسهیل دسترسی افراد جویای کار به فرصتهای شغلی، موجب ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مشمولان بیمه بیکاری و تسریع در بازگشت آنان به بازار کار میشود.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مراکز کاریابی در استان، گفت: اتصال مشمولان بیمه بیکاری به سامانههای کاریابی، گامی مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود حوزه اشتغال و کاهش مدت زمان بیکاری افراد است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: با اجرای این طرح، امکان شناسایی، معرفی و ارجاع سریعتر فرصتهای شغلی متناسب با تخصص و مهارت افراد فراهم میشود که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اشتغال استان و افزایش نرخ بازگشت به کار داشته باشد.
اشرفی ابراز امیدواری کرد: با توسعه زیرساختهای الکترونیکی و تقویت تعامل میان مشمولان بیمه بیکاری، مراکز کاریابی و دستگاههای مرتبط، زمینه اشتغال مجدد افراد در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شده و شاهد ارتقای سطح خدمات اشتغال در استان باشیم.