عید غدیر، روز ولایت و امامت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طنین آواز حقیقت در غدیر به گوش همگان رسید، همانجا که سرچشمه نیکی و راستی است.

غدیر میعادگاه عشق، شاهد بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین حادثه تاریخ بوده است.

غدیر، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه میثاقی ماندگار است که از صحرای غدیرخم آغاز شد و در طول قرن‌ها در دل‌های مؤمنان تداوم یافت.

روزی که پیامبر اکرم (ص) دست امیرالمؤمنین علی (ع) را بالا برد و مسیر ولایت را برای همیشه روشن ساخت؛ مسیری مبتنی بر بصیرت، اطاعت و ایستادگی در کنار حق است که حضور مردم در میعادگاه‌های شبانه نشان ازتحدید پیمان دوباره غدیر است.

عید غدیر، روز ولایت و امامت، بار دیگر نشان داد که این پیمان تاریخی همچنان زنده است و نسل‌های امروز نیز خود را وارث آن عهد بزرگ می‌دانند؛ عهدی که بر وفاداری، ایستادگی و پیروی از مسیر حق استوار است.