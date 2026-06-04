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عید بزرگ غدیر امسال در اصفهان حال و هوایی متفاوت تر از همیشه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طنین آواز حقیقت در غدیر به گوش همگان رسید، همانجا که سرچشمه نیکی و راستی است.
غدیر میعادگاه عشق، شاهد بزرگترین و عظیمترین حادثه تاریخ بوده است.
غدیر، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه میثاقی ماندگار است که از صحرای غدیرخم آغاز شد و در طول قرنها در دلهای مؤمنان تداوم یافت.
روزی که پیامبر اکرم (ص) دست امیرالمؤمنین علی (ع) را بالا برد و مسیر ولایت را برای همیشه روشن ساخت؛ مسیری مبتنی بر بصیرت، اطاعت و ایستادگی در کنار حق است که حضور مردم در میعادگاههای شبانه نشان ازتحدید پیمان دوباره غدیر است.
عید غدیر، روز ولایت و امامت، بار دیگر نشان داد که این پیمان تاریخی همچنان زنده است و نسلهای امروز نیز خود را وارث آن عهد بزرگ میدانند؛ عهدی که بر وفاداری، ایستادگی و پیروی از مسیر حق استوار است.