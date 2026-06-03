طرح هزار روز طلایی زندگی با هدف ارتقای سلامت مادران باردار و کودکان زیر دو سال، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بیمه سلامت و سایر دستگاه‌های مرتبط در سراسر استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اهمیت دوران بارداری و دو سال نخست زندگی کودک گفت: برنامه هزار روز طلایی زندگی با تأکید بر افزایش کیفیت و عمق مراقبت‌های بهداشتی برای زنان باردار و کودکان زیر دو سال در استان یزد اجرا می‌شود.

دکتر شریفی افزود: موفقیت این برنامه همانند سایر برنامه‌های حوزه بهداشت، در گرو همکاری و مشارکت مردم است. خانواده‌ها باید نسبت به اهمیت رفتارها، مراقبت‌ها و سبک زندگی خود در این دوران آگاه باشند، چرا که این عوامل تأثیر مستقیمی بر سلامت کودکان در دوران نوجوانی، میانسالی و بزرگسالی خواهد داشت.

وی ادامه داد: کارشناسان و کارکنان حوزه بهداشت نیز با شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی تلاش می‌کنند کیفیت و پوشش خدمات مراقبتی را افزایش دهند تا در آینده شاهد نسلی سالم‌تر در استان یزد باشیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد نیز با بیان اینکه اجرای طرح از سال گذشته در چهار شهرستان استان یزد آغاز شده است، گفت: این برنامه ابتدا در شهرستان‌های مهریز، خاتم، ابرکوه و بهاباد اجرایی شد و از پایان سال گذشته به سایر شهرستان‌های استان یزد از جمله شهر یزد گسترش یافت.

دکتر دریجانی افزود: استان یزد در حال حاضر تنها استان یزد کشور است که طرح هزار روز طلایی زندگی را به صورت کامل در تمامی شهرستان‌های خود اجرا می‌کند.

وی آگاه‌سازی و آموزش خانواده‌ها را مهم‌ترین مؤلفه موفقیت این طرح دانست و اظهار کرد: برای تحقق این هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی و وبینار‌های تخصصی با حضور اساتید مجرب در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون بیش از ۱۰ وبینار آموزشی در این زمینه برگزار شده و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به نقش حمایتی این سازمان گفت: بیمه سلامت علاوه بر پشتیبانی معنوی، حمایت مالی از اجرای طرح را نیز بر عهده دارد و تاکنون اعتبارات قابل توجهی برای آموزش و آگاه‌سازی عمومی و تقویت زیرساخت‌های مراکز جامع سلامت اختصاص داده شده است.

در ادامه این نشست، دکتر نخعی مبتکر طرح هزار روز طلایی زندگی، با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در توسعه جوامع گفت: امروز در جهان پذیرفته شده است که پیشرفت هر جامعه از خانواده آغاز می‌شود و در خانواده نیز باید توجه ویژه‌ای به دوران کودکی داشت.

وی افزود: هزار روز نخست زندگی شامل دوران بارداری و دو سال ابتدایی پس از تولد، مهم‌ترین دوره شکل‌گیری سلامت جسمی، روانی و تغذیه‌ای کودک است و توجه به این دوره می‌تواند آینده‌ای سالم‌تر و موفق‌تر برای نسل‌های آینده رقم بزند.

دکتر نخعی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح ایجاد یک نهضت آگاه‌سازی عمومی است تا خانواده‌ها با شیوه صحیح مراقبت و تربیت کودکان آشنا شوند و بتوانند زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر فرزندان خود را فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، مجموعه نظام سلامت، شهرداری‌ها، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، این طرح بتواند گام مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت و تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای کودکان استان یزد باشد.