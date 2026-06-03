پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامههای بازآفرینی مناطق آسیبدیده از جنگ، از بازسازی این نقاط با اولویت نوسازی بافتهای فرسوده و ایجاد یادمانهایی برای پاسداشت شهدا و روایت مقاومت مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای برنامههای ویژه برای بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ خبر داد و گفت: نقاطی که در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفتهاند، علاوه بر بازسازی، به فضاهایی برای پاسداشت شهدا و روایت مقاومت مردم تبدیل خواهند شد.
گلپایگانی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان جنگ و آسیبدیدگان این حوادث اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهای تخریبشده در محدوده بافتهای فرسوده قرار داشتهاند. به گفته وی، ضعف سازهای و تابآوری پایین این بافتها موجب شده است که با هر اصابت، بین ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی دچار تخریب شوند، در حالی که در بافتهای نوساز میزان خسارت به مراتب کمتر بوده است.
وی با اشاره به دشواریهای نوسازی در این مناطق افزود: ریزدانگی قطعات، نیاز به تعریض معابر و مشکلات کالبدی موجود، روند بازسازی را پیچیده میکند. با این حال، برای تسریع در نوسازی، تمامی محلات آسیبدیده شناسایی شده و با ساکنان و مالکان واحدهای تخریبشده به صورت مستقیم گفتوگو شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: به خانوارهایی که برای جابهجایی و ساخت واحدهای جدید در مکانهای دیگر اعلام آمادگی کردهاند، تسهیلات رهن و اسکان موقت اختصاص یافته تا در طول دوره ساخت، دغدغهای از این بابت نداشته باشند.
گلپایگانی با بیان اینکه برخی از نقاط آسیبدیده به عنوان نماد و یادمان جنگ حفظ خواهند شد، گفت: این مکانها میتوانند به فضاهایی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با جنگ، پاسداشت شهدا و همچنین تأمین بخشی از سرانههای خدماتی، فرهنگی و گردشگری محلات تبدیل شوند. وی افزود: برخی از ساکنان نیز پیشنهادهایی مانند احداث حسینیه یا مراکز فرهنگی در این نقاط ارائه کردهاند.
وی از پیشرفت اقدامات در پنج نقطه از مناطق آسیبدیده خبر داد و گفت: شناسایی اراضی معوض و تأمین زمین برای این مناطق از سایر نقاط جلوتر است و پیگیریها برای اجرای طرحها ادامه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به مشوقهای در نظر گرفته شده برای مالکان اشاره کرد و افزود: هزینه ساخت واحدهای جدید توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین میشود. علاوه بر این، در طرح واگذاری زمین معوض، ارزش زمینهای اختصاص یافته تا یک و نیم برابر ارزش املاک آسیبدیده در نظر گرفته شده است. همچنین از ظرفیتهای قانونی مرتبط با خانوادههای شهدا و ایثارگران نیز برای جبران هزینهها و افزایش رضایت مالکان استفاده خواهد شد.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح احیای «ربع رشیدی» پرداخت و گفت: ربع رشیدی یکی از آثار ارزشمند تاریخی مربوط به قرن هفتم هجری و از نخستین دانشگاههای بینالمللی جهان بوده که در آن آموزش به هفت زبان رایج آن دوران انجام میشده است.
وی افزود: بخشهایی از این مجموعه تاریخی همچنان باقی مانده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. همچنین پرونده ثبت جهانی آن در دست پیگیری قرار دارد. به گفته گلپایگانی، برای تحقق ثبت جهانی این اثر، آزادسازی عرصه و حریم تاریخی، رفع تصرفات و ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز پیرامون مجموعه ضروری است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در قالب یک پروژه مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری و دستگاههای مرتبط، از جمله وزارت میراث فرهنگی، برنامه تملک واحدهای واقع در حریم ربع رشیدی و آزادسازی عرصه تاریخی آن دنبال خواهد شد تا زمینه ثبت جهانی این اثر ارزشمند فراهم شود.