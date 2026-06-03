به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی «شازده» به کارگردانی علی گواهی، تهیه‌کنندگی مصطفی قربانی و نویسندگی آیدا حافظی، در ۲۴ قسمت ۷ دقیقه‌ای، به زودی از شبکه نهال پخش می‌شود.

در توضیح «شازده»، تازه ترین محصول مرکز پویانمایی سوره، آماده است: در حالی که شازده به‌همراه دوستانش با مسائل تازه‌ای آشنا می‌شوند و درس‌های تازه‌ای یاد می‌گیرند، می‌خواهیم بیشتر با دنیای تک فرزندی آشنا شویم. داستان در کلان شهری رخ می‌دهد و ماجرای دوستی دو خانواده صنایی و گلپایگانی است.

مرکز پویانمایی سوره این روز‌ها مجموعه های «نیلو و تی‌تی»، «دوستان شاد»، «بافنده بهار» و «بابابام»، را برای مخاطب کودک و نوجوان روی آنتن شبکه‌های پویا و نهال دارد و به زودی آثار جدیدی را ویژه‌ی این گروه سنی روانه رسانه ملی می‌کند.