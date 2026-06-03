به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی فرارسیدن ۱۴ خرداد؛ سالروز ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت و یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را گرامی داشت. در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خرداد، سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها، آرمان‌ها و میراث ماندگار شخصیتی است که با اتکا به ایمان الهی، اراده ملت و بینشی ژرف، تحولی عظیم در تاریخ ایران و جهان اسلام رقم زد.

امام راحل (ره) نه تنها بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، بلکه احیاگر گفتمان استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی، کرامت انسانی و مردم‌سالاری دینی بود؛ گفتمانی که پس از گذشت دهه‌ها همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه و جویای حق در سراسر جهان است.

قیام خونین پانزدهم خرداد نیز سرآغاز نهضتی مردمی و نقطه آغاز حرکتی تاریخی بود که ریشه در باور‌های عمیق دینی و روحیه ظلم‌ستیزی ملت ایران داشت. این قیام نشان داد که هیچ قدرتی قادر نیست اراده ملتی آگاه، مؤمن و متحد را در مسیر تحقق آرمان‌های خود متوقف سازد.

شهدای والامقام ۱۵ خرداد با نثار جان خویش، بذر بیداری اسلامی و مقاومت را در دل تاریخ این سرزمین کاشتند و راهی را گشودند که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

امروز در سالروز این دو مناسبت سرنوشت‌ساز، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد با تکیه بر رهنمود‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب رضوان الله علیه و در پرتو هدایت‌های آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای؛ مقام معظم رهبری، برای حفظ وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، تحقق عدالت، پیشرفت همه‌جانبه کشور و خدمت صادقانه به مردم تلاش کنیم.

بی‌تردید پاسداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد تنها در برگزاری مراسم و بزرگداشت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در پایبندی عملی به ارزش‌هایی، چون مردم‌داری، مسئولیت‌پذیری، ساده‌زیستی، مبارزه با فساد، دفاع از استقلال کشور و اهتمام به رفع مشکلات مردم معنا می‌یابد.

اینجانب ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام قیام ۱۵ خرداد، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که ملت بزرگ ایران در سایه وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت را با صلابت ادامه داده و پرچم ارزش‌های الهی و انسانی را برافراشته نگاه دارد.