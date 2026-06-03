همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ۱۱۰ بسته معیشتی با مشارکت خیران و گروه‌های مردمی در شهرستان مهریز تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ۱۱۰ بسته معیشتی با مشارکت خیران و گروه‌های مردمی در شهرستان مهریز تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

این اقدام در حاشیه برنامه‌های مردمی عید غدیر در کنار میدان داری مردم و با هدف ترویج فرهنگ احسان، همدلی و دستگیری از نیازمندان صورت گرفت.

ارزش هر یک از این بسته‌های معیشتی ۵ میلیون تومان برآورد شده و در مجموع بیش از ۵۵۰ میلیون تومان برای تهیه و توزیع این بسته‌ها هزینه شده است.

بسته‌های معیشتی شامل اقلام ضروری مورد نیاز خانوار بوده که با همکاری خیران و مشارکت مردم نیکوکار شهرستان مهریز آماده‌سازی و بین خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

دست‌اندرکاران این طرح با تبریک عید سعید غدیر خم، این اقدام را جلوه‌ای از فرهنگ علوی و روحیه نوع‌دوستی مردم مهریز دانستند و بر تداوم برنامه‌های حمایتی و کمک‌های مؤمنانه در طول سال تأکید کردند.