به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.

خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافت.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیم‌های حفاظت و گشت‌های نظارت در طول مسیر مستقر شده‌اند تا علاوه بر تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند.