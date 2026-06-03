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آب رودخانه زایندهرود در زیرپلهای تاریخی شهر اصفهان جریان گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پس از ماهها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.
خروجی سد زایندهرود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافت.
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زایندهرود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیمهای حفاظت و گشتهای نظارت در طول مسیر مستقر شدهاند تا علاوه بر تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند.