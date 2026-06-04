به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ۱۴ خرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران یادآور یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رخداد‌های تاریخ معاصر کشور است؛ روزی که امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب اسلامی، پس از سال‌ها رهبری نهضت و نظام اسلامی، دار فانی را وداع گفت.

ارتحال ایشان در سال ۱۳۶۸ نه تنها ایران، بلکه بخش مهمی از جهان اسلام را در سوگ فرو برد و واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت.

امام خمینی (ره) از معدود رهبران سیاسی و مذهبی قرن بیستم بود که توانست با اتکا به پشتوانه مردمی، انقلابی فراگیر را به پیروزی برساند و ساختار سیاسی جدیدی را در ایران بنیان نهد.



انقلاب اسلامی الگویی نوین از پیوند دین و سیاست

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به رهبری ایشان، معادلات سیاسی منطقه غرب آسیا را دگرگون کرد و الگویی نوین از پیوند دین و سیاست را در عرصه حکمرانی ارائه داد، به همین دلیل، شخصیت و اندیشه امام خمینی (ره) همواره مورد توجه پژوهشگران، سیاستمداران و تحلیلگران بین‌المللی بوده است.

خبر ارتحال امام در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ از رسانه‌های رسمی کشور اعلام شد. انتشار این خبر موجی از اندوه و تأثر را در سراسر ایران ایجاد کرد، میلیون‌ها نفر از مردم در شهر‌ها و روستا‌های مختلف به خیابان‌ها آمدند و مراسم عزاداری گسترده‌ای برگزار شد.



مراسم تشییع امام، بزرگترین تجمع انسانی تاریخ

تصاویر منتشر شده از آن روزها، گویای عمق پیوند عاطفی میان مردم و رهبر انقلاب بود؛ پیوندی که در مراسم تشییع پیکر ایشان به اوج خود رسید.

مراسم تشییع پیکر امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ به یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی تاریخ تبدیل شد، جمعیت عظیم حاضر در این مراسم به اندازه‌ای بود که کنترل و مدیریت آن با دشواری‌های فراوان همراه شد.

میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم از نقاط گوناگون کشور خود را به تهران رسانده بودند تا در آخرین بدرقه رهبر خود شرکت کنند.

بسیاری از منابع داخلی و بین‌المللی، تشییع امام خمینی (ره) را یکی از بزرگ‌ترین آیین‌های تشییع در تاریخ معاصر جهان دانسته‌اند.

گزارش‌های متعدد رسانه‌های خارجی در آن زمان، از حضور جمعیتی بی‌سابقه سخن گفته‌اند، همچنین در برخی از مستندات و آمار‌های منتشر شده، این مراسم به عنوان «بزرگ‌ترین تشییع جنازه تاریخ معاصر» ثبت‌شده است.

آرمان مشترک رمز وحدت ملت ایران

اهمیت این رخداد تنها در تعداد شرکت‌کنندگان نبود، بلکه در نمایش گسترده سرمایه‌های اجتماعی و میزان نفوذ معنوی شخصیتی نهفته بود که توانسته بود میلیون‌ها نفر را حول یک آرمان مشترک گرد هم آورد.

از منظر سیاسی، ارتحال امام خمینی (ره) آزمونی بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، بسیاری از ناظران خارجی تصور می‌کردند که پس از رحلت بنیانگذار انقلاب، کشور با بحران جانشینی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه خواهد شد، با این حال، روند انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری و انتقال آرام قدرت، نشان داد که ساختار‌های نظام جمهوری اسلامی از ظرفیت لازم برای تداوم و ثبات برخوردار هستند. این مسئله در تحلیل‌های سیاسی آن دوران به عنوان یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت.



استقلال سیاسی، حمایت از مستضعفان و مقابله با سلطه پذیری میراث ماندگار امام راحل

در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز میراث امام خمینی (ره) همچنان در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است، تأکید بر استقلال سیاسی، حمایت از مستضعفان، توجه به هویت اسلامی و مقابله با سلطه‌پذیری از جمله مفاهیمی است که در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اندیشه‌های ایشان دارد، هرچند درباره ابعاد مختلف عملکرد و اندیشه امام، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی در میان صاحب‌نظران وجود دارد، اما تأثیرگذاری وی بر تحولات ایران و منطقه، واقعیتی انکارناپذیر در مطالعات تاریخی و سیاسی معاصر به شمار می‌رود.

امروز در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، مراسم بزرگداشت این مناسبت در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و بار دیگر خاطره روز‌هایی زنده می‌شود که میلیون‌ها ایرانی در سوگ رهبر انقلاب اسلامی گرد هم آمدند.

تشییع تاریخی ایشان همچنان به عنوان نمادی از پیوند عمیق میان مردم و رهبری انقلاب در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده و یکی از مهم‌ترین رخداد‌های تاریخ سیاسی معاصر ایران محسوب می‌شود.