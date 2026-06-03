آیین یادبود مجاهد رسانه مقاومت، خبرنگار شهید شبکه العالم شهید حسام زیدان، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی، آیین یادبود خبرنگار شهید شبکه العالم، شهید حسام زیدان، یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲، در سالن رضوان ساختمان بسیج سازمان صداوسیما برگزار می شود.

شهید حسام زیدان، خبرنگار فلسطینی‌الاصل شبکه العالم از سال ۲۰۰۹ تا زمان تغییر حکومت، به عنوان خبرنگار شبکه العالم در سوریه فعالیت داشت و پس از سقوط حکومت پیشین سوریه نیز به عنوان دبیر خبر شبکه العالم در تهران مشغول به کار بود.

شهید زیدان هفته گذشته درپی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صیدا در جنوب لبنان، به شهادت رسید.