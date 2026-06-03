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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران، از اجرای برنامه جامع ساماندهی لکههای صنعتی استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ۳۸ لکه صنعتی استان تهران طی دو سال آینده به شهرکهای صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا پور در ارتباط با رسانه ملی افزود: از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، در نقاط مختلف استان تهران و کشور مجموعههایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بهصورت پراکنده و بدون برخورداری از چارچوبهای کامل قانونی و زیرساختی شکل گرفتهاند که امروز از آنها با عنوان «لکههای صنعتی» یاد میشود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که از این تعداد، ۳۸ لکه مشمول مصوبه هیئت وزیران شدهاند. این مصوبه با هدف ایجاد نظم، چارچوب قانونی و ارتقای خدماترسانی به این مناطق صنعتی به تصویب رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به آمار این مناطق گفت: مجموع مساحت ۳۸ لکه صنعتی استان حدود ۲۰ هزار و ۴۵۰ هکتار است و بیش از ۱۲۳ هزار نفر در آنها اشتغال دارند. همچنین حدود ۲۰ هزار و ۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در این مناطق فعالیت میکنند.
علیرضاپور ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ اقدامات ساماندهی این لکهها آغاز شده و تاکنون برای ۲۱ لکه صنعتی شرکت خدماتی تشکیل شده است. همچنین ۱۷ لکه دیگر نیز در مراحل بررسی و تشکیل ساختارهای مدیریتی قرار دارند.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مرکزی ساماندهی لکههای صنعتی در استانداری تهران گفت: این دبیرخانه با مدیریت استاندار تهران و با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی استان فعالیت میکند. در همین راستا جلسات متعددی با شرکتهای خدماتی، هیئتهای مؤسس و فرمانداران ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و جزئیات مصوبه و الزامات آن برای ذینفعان تشریح شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران اضافه کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، حداکثر ظرف دو سال آینده دیگر عنوان «لکه صنعتی» در استان تهران وجود نخواهد داشت و تمامی این مناطق به شهرکهای صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.
وی درباره ضرورت این ساماندهی گفت: بسیاری از این مناطق فاقد زیرساختهای ضروری از جمله ایستگاه آتشنشانی، فضای سبز، شبکههای زیستمحیطی و تصفیهخانه فاضلاب هستند. همچنین فعالیت واحدهای صنعتی مختلف بدون جانمایی اصولی در کنار یکدیگر، مشکلات متعددی در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری ایجاد کرده است.
علیرضاپور افزود: در شهرکهای صنعتی رسمی، صنایع بر اساس نوع فعالیت دستهبندی و جانمایی میشوند؛ به عنوان مثال صنایع شیمیایی، غذایی و فلزی در پهنههای مشخص مستقر میشوند، اما در بسیاری از لکههای صنعتی این اصول رعایت نشده است.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: ساماندهی این مناطق علاوه بر ارتقای زیرساختها و خدمات عمومی، زمینه توسعه پایدار صنعتی را فراهم میکند. منابع مالی حاصل از فرآیندهای قانونی نیز صرف توسعه زیرساختها، تأمین خدمات ایمنی، فضای سبز و امکانات عمومی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران ادامه داد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار تهران، روند ساماندهی لکههای صنعتی بهصورت جدی در حال پیگیری است و جلسات هفتگی برای بررسی آخرین وضعیت این طرح در استانداری برگزار میشود.