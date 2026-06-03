به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وبینار «ساختار پنهان؛ ایجاد پیوند میان نظام‌های دانشی از رهگذر تثبیت اصطلاحات، پایداری فرهنگی و صیانت» روز ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۲ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به وقت نیویورک و ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران، با حمایت مشترک چند بخش فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری برگزار می‌شود.

این وبینار به بررسی نقش زبان، اصطلاحات و چارچوب‌های مفهومی در نظام‌های آموزشی و دانشی اختصاص دارد و سخنرانان آن این پرسش را دنبال می‌کنند که چگونه واژگان و اصطلاحات رایج ممکن است برخی نظام‌های دانشی را تقویت و برخی دیگر را از میدان آموزش و تولید دانش حذف کنند.

در این نشست، رویکرد «آموزش با در نظر گرفتن فرهنگ» فراتر از افزودن نشانه‌ها و عناصر فرهنگی به فرایند یادگیری بررسی می‌شود. برگزارکنندگان وبینار بر این نکته تأکید دارند که آموزش فرهنگ‌محور می‌تواند به حفظ تکثرگرایی، مقاومت در برابر رویکرد‌های تک‌فرهنگی و ایجاد پیوند‌های عملی میان نظام‌های گوناگون معرفتی کمک کند.

لیلا بویسل، استادیار کالج‌های فناوری امارات متحده عربی، حلیمه حامد، مدرس کالج‌های فناوری امارات متحده عربی، و ادیا کوپلند سولاس، دانشیار و مدیر برنامه آموزش معلمان در دانشکده آموزش دانشگاه مونت سنت وینسنت کانادا، سخنرانان این وبینار هستند.

دکتر لیلی سیفی، دانشیار دانشگاه بیرجند و رئیس بخش خدمات کتابخانه‌ای برای جوامع چندفرهنگی ایفلا، مدیریت این نشست را بر عهده دارد.

این وبینار با حمایت مشترک بخش‌های LOCGEN، MENA، PRESCON و Indigenous Matters در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این وبینار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.