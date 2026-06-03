نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با تشریح ویژگی‌های بانوان برجسته صدر اسلام، بصیرت را مهم‌ترین عامل پایداری و مقاومت در مسیر حق دانست.

بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند بانوان مقاوم تاریخ اسلام، الگو‌های ماندگار بصیرت و ایستادگی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، در همایش «بانوان مقاومت حج ویژه اهل سنت» که امروز در هتل ویرتا مکه مکرمه برگزار شد، با اشاره به جایگاه مقاومت در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: آنچه انسان را به موفقیت و سربلندی می‌رساند، ایستادگی و پایداری در مسیر حق است و شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام نیز با همین ویژگی به جایگاه‌های والا دست یافته‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین نواب با اشاره به زندگی حضرت هاجر (س)، ایشان را نمونه‌ای از صبر، توکل و مقاومت دانست و افزود: این بانوی بزرگوار با تحمل سختی‌های فراوان به مقامی رسید که نام و یاد او در مناسک حج جاودانه شده و میلیون‌ها مسلمان در کنار یادگار‌های زندگی او به عبادت می‌پردازند.

وی همچنین از حضرت سمیه (س) به عنوان نخستین بانوی شهیده اسلام یاد کرد و گفت: سمیه و همسرش یاسر با وجود فشار‌ها و شکنجه‌های فراوان، از ایمان خود دست نکشیدند و با بصیرت و استقامت، الگویی ماندگار برای مسلمانان شدند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به شخصیت حضرت خدیجه کبری (س)، بصیرت را برجسته‌ترین ویژگی ایشان برشمرد و گفت: این بانوی بزرگ اسلام با شناختی عمیق از پیامبر اکرم (ص)، همۀ امکانات و دارایی خود را در راه پیشرفت اسلام به کار گرفت و نمونه‌ای کم‌نظیر از فداکاری و حمایت از دین الهی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین از نسیبه بنت کعب (ام‌عماره) به عنوان یکی از زنان شجاع صدر اسلام نام برد و افزود: این بانوی مجاهد در جنگ احد با ایثار و از خودگذشتگی از پیامبر اکرم (ص) دفاع کرد و با وجود جراحات فراوان، میدان نبرد را ترک نکرد.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به فداکاری‌های هند بنت عمرو بن حرام در جنگ احد نیز اظهار کرد: این بانوی مسلمان با وجود از دست دادن نزدیک‌ترین بستگان خود، بیش از هر چیز نگران سلامت پیامبر اسلام (ص) بود که این امر نشان‌دهنده عمق ایمان و بصیرت اوست.

وی بصیرت را عامل اصلی مقاومت در برابر مشکلات دانست و تصریح کرد: هرچه شناخت انسان از مسیر حق بیشتر باشد، با آرامش، اطمینان و استواری بیشتری در برابر سختی‌ها ایستادگی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: بانوان مقاومت الگو هستند و اساساً مقاومت تأثیرگذار است و همۀ کسانی که موفقیت به دست آوردند با مقاومت، پیروزی‌ها را کسب کردند؛ «وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا؛» اگر مقاومت باشد خداوند به انسان برکت و پیروزی می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پایان از بانوان مسلمان خواست با مطالعه زندگی زنان بزرگ تاریخ اسلام، از آنان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی الگو بگیرند و با حفظ ایمان، آگاهی و بصیرت، در مسیر ارزش‌های اسلامی ثابت‌قدم باشند.