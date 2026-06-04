به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: با اجرای طرح‌های متعدد ارتقا امنیت اجتماعی در سه ماه گذشته تعدادی خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهرستان صومعه سرا توقیف شد.

در این طرح، ماموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان صومعه سرا ۲۰۴ دستگاه خودرو و ۱۲۰ دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات حادثه ساز، آلودگی صوتی و تغییر وضعیت و پلاک مخدوش توقیف و رانندگان متخلف به مرجع قضائی شدند.