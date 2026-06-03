دولت امسال تسهیلات ودیعه مسکن را در دو بخش به مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌کند؛ بخش اول با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف کلی و بخش دوم ویژه آسیب‌دیدگان از جنگ می‌باشد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در گزارشی نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران را در سال جاری اعلام کرد و افزود: این تسهیلات در دو بخش پرداخت می‌شود.

یک بخش تسهیلات ودیعه مسکن است که به همه مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌شود.

سقف کلی این تسهیلات امسال به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت.

یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به توان تسهیلات دهی در این بخش اضافه شده است. در تهران این سقف به ۳۶۵ میلیون افزایش یافته و در سایر شهر‌ها و روستا‌ها هم این افزایش اعمال شده است.

همچنین سال گذشته ۷۲ همت تسهیلات به بیش از ۳۶۰ هزار مستاجر پرداخت شد.

امسال هم از تاریخ ۱۷ اردیبهشت با ابلاغ سقف‌های جدید بیش از ۹ هزار فقره تسهیلات پرداخت شد.

در این گزارش آمده است؛ متقاضیان برای ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن بایدبه سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به ادرس saman.mrud.ir مراجعه کنند.

بخش دوم مربوط به تسهیلات ودیعه اسکان جنگ تحمیلی سوم است که به آسیب دیدگان واحد‌های مسکونی ناشی از جنگ پرداخت میشود و جدا از بخش اول است.

در این حوزه هم از مجموع ۲۲۸۱ متقاضی پذیرش شده در بانک مسکن برای دریافت این تسهیلات، تاکنون تسهیلات ۲۲۳۴ متقاضی معادل ۹۸ درصد از کل این متقاضیان پرداخت شده است.

در این گزارش آمده است که این آمار مربوط به شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر (غیرکلانشهرها) و روستاهاست و مسوولیت کلانشهر‌ها با شهرداری‌های هر کلانشهر است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین ۵ اقدام و سیاست مهم دولت را در بخش بازار اجاره اعلام کرد:

۱. تسهیلات ودیعه مسکن

۲. اجرای قانون استیجار و تامین مسکن استیجاری عمومی

۳. کنترل تورم حوزه استیجار (تورم ۳۱ درصدی بازار اجاره در برابر تورم عمومی ۸۰ درصدی براساس اخرین امار مرکز امار ایران مربوط به اردیبهشت).

۴. تسهیلات ساخت ویژه واحد‌های مسکونی نیمه تمام

۵. تقویت بخش خصوصی جهت ساخت مسکن استیجاری عمومی

۶. تعیین تکلیف حداکثر درصد افزایش نرخ اجاره بها در استان‌های مشمول طی سال ۱۴۰۴ توسط شورای مسکن استان‌ها و شروع تعیین تکلیف برای سال ۱۴۰۵