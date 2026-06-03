روزنامه ایندیپندنت در انگلیس نوشت: ترامپ در جنگ با ایران، گویی، در شن روان گیر افتاده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، ایندیپندنت درگزارش اش افزود:" جنگ ایران دستور کار ترامپ را متوقف و کاخ سفید را ناامید کرده است. طبق گزارش‌ها، حال و هوای داخل کاخ سفید ناشی از احساس فرسودگی شغلی در میان کارکنان و مقاماتی است که سعی می‌کنند دستور کار رئیس جمهور دونالد ترامپ را پیش ببرند، در حالی که "تماماً" درگیر جنگ نامحبوب ایران‌اند.

بیش از سه ماه است که جنگ ترامپ با ایران ادامه دارد و قیمت بنزین و تورم را برای آمریکایی‌ها افزایش داده است - که منجر به توجه منفی رسانه‌ها و نارضایتی عمومی شده است.

دولت تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به جنگ یا حداقل باز کردن تنگه هرمز انجام داده است، اما تاکنون به هیچ توافق ملموسی دست نیافته است. گفته می‌شود جنگ نامحبوب سه ماهه ایران، پیام‌رسانی مثبت کاخ سفید را مختل کرده است. "