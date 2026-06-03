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شبکه ملی فنآفرینی تاثریا با هدف توسعه اقتصاد دانشبنیان و تقویت پیوند میان فناوری و صنعت، بیست وهشتمین رویداد ملی خود را در استانهای قزوین و زنجان برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد با تمرکز ویژه بر موضوع «شهرکهای صنعتی در مسیر اقتصاد دانشبنیان» طراحی شده است تا بستری برای تعامل سازنده میان فناوران، نوآوران و صنایع کشور فراهم آورد.
اتصال شبکه فنبازار به کلینیکهای کسبوکار، تقویت ارتباط میان صنعت و فناوری، پیادهسازی الگوی شهرکهای صنعتی هوشمند، تحول صنعت در مسیر اقتصاد دانشبنیان و توسعه صادرات محصولات دانشبنیان از محورهای کلیدی این رویداد است.
این رویداد ۱۷ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.
همه فعالان حوزه کسبوکارهای فناورانه، نوآور و شرکتهای دانشبنیان در سراسر کشور میتوانند محصولات فناورانه خود را برای معرفی به کارخانجات صنعتی و ایجاد فرصتهای همکاری، حداکثر تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ از طریق وبسایت رسمی شبکه ملی فنآفرینی تاثریا ارسال کنند.