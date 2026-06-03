به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در ادامه برپایی اردو‌های آماده سازی تیم‌های ملی کاراته برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهانی رده‌های پایه، اردو‌های این رده سنی به صورت همزمان و از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ خردادماه تشکیل می‌شود.

بر این اساس سومین مرحله اردوی تیم‌های ملی جوانان و امید پسران در استان گلستان خواهد بود.

استان لرستان هم میزبان مرحله سوم اردوی نوجوانان پسر است.

در بخش دختران، اما رده سنی امید دختران دومین مرحله اردوی خود را در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌کند.

اردوی رده سنی نوجوانان و جوانان نیز در دومین مرحله به میزبانی باشگاه رعدآسای تهران برگزار می‌گردد.