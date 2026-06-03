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نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تقویت هویت دینی وملی دانشجویان و ارتقای معارف اسلامی منجر به پیشرفت و تعالی کشوردرهمه زمینهها خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در جمع روسا و مسولان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان گفت: تقویت هویت دینی وملی دانشجویان و ارتقای معارف اسلامی منجر به پیشرفت و تعالی کشوردرهمه زمینهها خواهد شد.
آیت الله رسول فلاحتی افزود: دروس معارف دینی باید برای دانشجویان قابل فهم باشد و باید برای این مهم تلاش کرد.
وی عدم وجود طرح و برنامه و مدیریت درست را از آسیبهای حوزههای دانشگاهی دانست و افزود: مدیریت درست و داشتن برنامه در همه زمینهها پیشرفت جامعه را به همراه خواهد داشت.
نماینده ولی فقیه درگیلان همچنین وجود نخبگان و دانشجویان با استعداد را فرصتی مغتنم برای دانشگاهها و مراکز علمی دانست و گفت : از این ظرفیت باید برای ارتقای جایگاه دانشگاهها بهره گرفت.
آیت الله رسول فلاحتی توجه به دانش روز به ویژه هوش مصنوعی را از جمله مباحث مورد توجه دانشگاهها برشمرد و افزود: باید از ظرفیت هوش مصنوعی برای به روزکردن دانشجویان به ویژه در زمینه افزایش هویت ملی و دینی بهره گرفت.
در این نشست همچنین هریک اعضا نظرات، راهکارها و پیشنهادات خود را درخصوص تقویت هویت دینی و ملی دانشجویان و افزایش معارف دینی بیان کردند.