پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکس «روایت شانهتراش» با هدف معرفی روند تحول و توسعه پایدار روستای شانهتراش در دفتر شرکت تعاونی این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه عکس «روایت شانهتراش» با هدف معرفی روند تحول و توسعه پایدار روستای شانهتراش (از توابع شهرستان تنکابن) در دفتر شرکت تعاونی روستایی شانهتراش برگزار شد.
در این رویداد، مجموعهای از تصاویر مستند از وضعیت گذشته و امروز روستا، تغییرات ایجادشده در منظر و کالبد روستایی و اقدامات انجامشده توسط مردم محلی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این نمایشگاه روایتگر مسیر دگرگونی روستای شانهتراش است؛ روستایی که در سالهای گذشته با چالشهایی همچون فرسودگی بافت، تغییرات نامتجانس کالبدی و کمرنگ شدن هویت بومی مواجه بود. زمینهای ارزشمند کشاورزی و خانههای سنتی روستا بهتدریج جای خود را به ساختوسازهای ناهماهنگ میدادند.
در راستای احیای ظرفیتهای بومی، افزایش تابآوری اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، «طرح جامع توسعه پایدار روستای شانهتراش» با تکیه بر تجربیات موفق ملی و بینالمللی و بر پایه توانمندیهای محلی تدوین و اجرا شد.
این طرح با راهبری شرکت توسعه گردشگری دهکده مهر آریانا و همراهی جمعی از فعالان توسعه روستایی توانست حمایت نهادهای مختلف ملی و بینالمللی را جلب کند. شرکت مذکور با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) زمینه انتقال دانش و تجربه در حوزه اشتغال و توسعه روستایی (Knowledge and Experience Transfer in Rural Employment and Development) را فراهم کرد.
همچنین برنامه عمران ملل متحد (United Nations Development Programme - UNDP) با حمایت از رویکرد توسعه نوآورانه منطقهمحور (Innovative Area-Based Development Approach) در پیشبرد اهداف این طرح نقش مؤثری ایفا کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون نیز از طریق تسهیلگری و حمایتهای مالی، بستر لازم برای اجرای برنامههای توسعهای را فراهم ساختند.
در کنار نمایش تصاویر، محصولات کشاورزی، فرآوردههای محلی و صنایعدستی تولیدشده توسط اهالی روستا نیز عرضه و معرفی شد.
پدرام کرکبودی، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی شانهتراش تأکید کرد: مهمترین عامل موفقیت این تجربه، مشارکت و همراهی مردم روستای شانهتراش بهعنوان اعضای شرکت تعاونی بوده است. اهالی روستا با پذیرش مسئولیت اجرای طرح و مشارکت در فرآیند تصمیمگیری و اقدام، به بازیگران اصلی این تحول تبدیل شدند.
نتیجه این همراهی، بهبود سیمای روستا، ساماندهی فضاهای عمومی، حفظ ارزشهای بومی، رونق گردشگری روستایی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای جامعه محلی بوده است.