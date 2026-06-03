از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از موتورسواران و عابران پیاده در دوره‌های آموزشی ایمنی ترافیک خراسان جنوبی شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از موتورسواران و عابران پیاده در دوره‌های آموزشی ایمنی ترافیک شرکت کرده‌اند.

مزیدی با اشاره به اهمیت آموزش در کاهش سوانح رانندگی افزود: کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای از جمله موتورسواران، عابران پیاده، دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و سایر گروه‌هایی هستند که به دلیل شرایط تردد، بیش از سایر کاربران در معرض خطرات ناشی از حوادث رانندگی قرار دارند؛ از این رو آموزش و ارتقای آگاهی این گروه‌ها از اولویت‌های مهم حوزه ایمنی به شمار می‌رود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵ دوره آموزشی ویژه موتورسواران در نقاط مختلف استان برگزار شده که در مجموع هزار و ۹۵۰ نفر از موتورسواران در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

به گفته وی در این برنامه‌ها موضوعاتی از جمله رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی، نحوه رانندگی ایمن و آشنایی با مخاطرات تردد در محور‌های برون‌شهری آموزش داده شده است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: همچنین در بخش آموزش عابران پیاده، ۱۹ دوره آموزشی با حضور ۴۰۰ نفر برگزار شده است.

مزیدی افزود: در این دوره‌ها، نحوه عبور ایمن از راه‌ها، توجه به علائم و هشدار‌های ترافیکی، خطرات تردد در حاشیه راه‌ها و فرهنگ‌سازی برای رفتار‌های ایمن در محیط‌های جاده‌ای به کاربران ارائه شده است.

به گفته وی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، آموزش کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای به صورت مستمر در مناطق شهری و روستایی استان دنبال می‌شود.