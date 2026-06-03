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همزمان با فرارسیدن سالگرد ارتحال امام راحل و قیام ۱۵ خرداد، شبکه قرآن و معارف، با پخش ویژهبرنامههایی، یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب را گرامی میدارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامههای گفتوگومحور، مستندهای تاریخی، سخنرانیهای ماندگار و ویژهبرنامههای مذهبی، از جمله این برنامه هاست.
ویژهبرنامه گفتوگومحور «آرمان»، با حضور کارشناسان و صاحبنظران، چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۲، به صورت زنده پخش می شود و به بررسی ابعاد فکری و اجتماعی اندیشههای امام راحل (ره) خواهد پرداخت.
برنامه «شبستان»، نیز به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، هر شب ساعت ۲۰ پخش میشود و حالوهوای معنوی این ایام را به تصویر میکشد.
برنامه «یا کاشفالکرب»، به صورت زنده از کربلای معلی، ساعت ۲۲:۳۰، تقدیم مخاطبان خواهد شد و با مرثیهخوانی و ذکر اهلبیت (ع)، فضای معنوی این شبها را همراهی میکند.
در بخش مستندهای مناسبتی نیز مستند «پدر امت»، با روایتی از روزهای بیماری حضرت امام خمینی (ره)، لحظات ارتحال و مراسم باشکوه وداع و تشییع تاریخی ایشان، امروز پخش می شود. مستندی که بخشی از حماسه ماندگار حضور مردم ایران در بدرقه رهبر کبیر انقلاب را بازخوانی میکند.
مستند «روایت رهبری»، به تهیه کنندگی «مهدی نقویان» نیز با مروری بر وقایع سرنوشتساز انتخاب شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره)، بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه (۱۴ خرداد) ساعت ۸:۳۰، پخش می شود.
«روایت رهبری»، با تکیه بر تصاویر آرشیوی بکر و کمتر دیدهشده، مخاطبان را به سفری تاریخی دعوت میکند؛ سفری که مسیر آینده انقلاب اسلامی را به بهترین نحو را رقم زد.
از دیگر برنامههای شاخص این ایام، پخش سخنرانی رهبر شهید در مراسم سیوششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۴ است که پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۵، پخش خواهد شد.
همچنین سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی (ره) درباره قیام ۱۵ خرداد، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۵، پخش می شود تا بار دیگر ریشههای نهضت اسلامی و نقطه آغاز حرکت انقلابی ملت ایران برای مخاطبان مرور شود.
پخش میانبرنامههای مناسبتی، قرائت ادعیههای نورانی، مداحی و مرثیهسرایی از دیگر تدارک شبکه قرآن و معارف در این ایام سوگواری است، برنامههایی که با هدف زنده نگه داشتن یاد امام راحل (ره) و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی برای نسل امروز تهیه و تولید شدهاند.