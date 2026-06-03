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مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اعلام خبر حریق در قریب به ۱۵۰ هکتار از مراتع تنگه ماهور شهرستان مروست از اطفا و مهار این حریق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان بالاکتفی گفت: این حریق حوالی ساعت ۱۳ دیروز رخ داد که با توجه به هماهنگی صورت گرفته با فرمانداری، منابع طبیعی، آتش نشانی، محیط زیست، اورژانس و حضور فعال مردم محلی و استفاده از تجهیزات سبک و سنگین این حریق حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ عصر پایان یافت.
دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان افزود: منطقه حریق جزو مناطق صعب العبور بوده و امکان ارتباط تلفنی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در اطفا این حریق بیش از ۹۵ نفر به صورت میدانی حضور داشتند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که خدمات درمانی را دریافت کردند.
بالاکتفی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در محل افزود: ۴ دستگاه خودرو آتشنشانی، ۳ تانکر آب و تجهیزات سبک شامل بیل، شن کش، آتش کوب در این عملیات استفاده شد و نیروهای پشتیبانی برای احتیاط هنوز در محل حاضرند.