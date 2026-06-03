همزمان با شب عید سعید غدیر خم و ایام بزرگداشت ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، مردم ولایت‌مدار قزوین با برگزاری راهپیمایی حماسی و اجتماع شبانه، ارادت خود را به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) و آرمان‌های امام راحل ابراز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، امشب، همزمان با تقارن شب عید سعید غدیر و ایام ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، قزوین شاهد برگزاری راهپیمایی حماسی و پرشوری خواهد بود.

این مراسم که به منظور گرامیداشت مقام شامخ ولایت و تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل برنامه‌ریزی شده است، از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب از مسیر میدان میرعماد به سمت میدان شهید نصرالله آغاز می‌شود.

پس از پایان راهپیمایی، مراسم اجتماع شبانه مردم قزوین در ضلع جنوبی مهدیه این شهر برگزار می‌شود.

در این بخش از مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین آزادی‌خواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به ایراد سخنرانی با محوریت جایگاه غدیر و اندیشه‌های سیاسی و الهی حضرت امام خمینی (ره) خواهد پرداخت.

از عموم مردم مؤمن و انقلابی قزوین دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن گرامیداشت این ایام، جلوه‌ای از وحدت و ولایت‌مداری را به نمایش بگذارند.









