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۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی با ظرفیت هر واح و دو دهم مگاوات در شهرستان زرین دشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی با ظرفیت هر واحد ۳.۲ مگاوات و مجموع ظرفیت ۳۲ مگاوات در شهرستان زریندشت در مدت زمان کمتر از یک سال ساخته شد و به بهره برداری رسید.
اسماعیل خاتمی افزود: این نیروگاهها با تامین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی کشور با محوریت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی برق ایران (ساتبا) و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اتصال به شبکه از سوی شرکت توانیر راه اندازی شده است.
همچنین مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: قرار است تا پایان امسال حداقل ۱۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در این شهرستان ساخت و به شبکه سراسری برق کشور متصل شود.