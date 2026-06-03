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نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: بیعت با ولی فقیه، بیعت با خداست و ملت ایران با ایستادگی بر این بیعت، دنیا را متعجب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به خطبه غدیریه پیغمبر اکرم (ص)، بر امتداد ولایت از خدا تا ولی فقیه تأکید کرد و گفت: ولایت امیرالمومنین، امتداد ولایت پیغمبر است و ولایت پیغمبر هم امتداد ولایت خدای بزرگ.
وی افزود: پیغمبر اکرم در خطبه غدیریه فرمودند که من با خدا بیعت کردم، علی با من بیعت کرد و شما همه با علی بیعت کنید. پس امروز وقتی ما با ولی فقیه بیعت میکنیم، بیعت با امام زمان (عج)، بیعت با امیرالمؤمنین (ع)، بیعت با پیغمبر (ص) و بیعت با خداست.
آیت الله لائینی ادامه داد: خداوند در قرآن میفرماید: کسانی که با تو بیعت میکنند، در حقیقت با خدا بیعت کردهاند. درود خدا بر ملت ایران که با ولی فقیه خود بیعت کردند و پای این بیعت ایستادند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به جنگهای تحمیلی دشمنان، گفت: جنگهای اقتصادی، جنگهای فرهنگی، اما تابآوری ملت ایران به برکت ولایت، دنیا را متعجب کرده است. این پیروزیها دنیا را حیرتزده کرده است.
آیتالله لائینی در پایان ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر شاهد شکست نهایی جبهه کفر و شرک و جبهه ظلم و استکبار به سردمداری آمریکا و صهیونیستهای پلید باشیم و پیروزی رزمندگان عزیز خودمان را جشن بگیریم.