رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، پوشش برنامه ملی شهاب در دوره دوم ابتدایی به ۹۶.۲۱ درصد رسید که نسبت به سال قبل رشد ۱۱.۲۱ درصدی داشته است. به این ترتیب بیش از ۴.۳ میلیون دانش‌آموز در تمامی ۷۲۰ منطقه آموزشی کشور از جمله مناطق مرزی، عشایری و کمتر توسعه‌یافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام یاوری افزود: این سازمان در راستای اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه خود مبنی بر شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر، برنامه ملی شهاب را با قوت و بهره‌مندی از رویکرد‌های نوین و فناوری‌های نوین و با همکاری نزدیک مدیران مدارس ابتدایی دنبال می‌کند.

وی گفت: در همین چارچوب، اقدام تحول‌آفرین «استقرار نظام حکمرانی داده‌محور در برنامه ملی شهاب» به‌طور کامل عملیاتی شده است. این اقدام با هدف رفع چالش‌های مزمن نظیر ثبت کاغذی، رکورد‌های تکراری، نبود نظارت برخط و عدم امکان ارزیابی مستمر استان‌ها، از مهرماه ۱۴۰۲ با انتقال کامل فرآیند‌ها به سامانه یکپارچه «سیدا» آغاز شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در این تحول دیجیتال، ضمن حذف ۱۰۰ درصدی فرآیند‌های کاغذی، پرسشنامه ۸۰ گویه‌ای شناسایی استعداد پس از یک مطالعه دقیق، بدون کاهش اعتبار علمی به ۵۶ گویه کاهش یافت که بارکاری معلمان را تا ۳۰ درصد کم کرد.

همچنین با طراحی و استقرار سامانه "تخصیص نظام‌مند معلم به کلاس"، مشکل سال‌های متمادی ثبت رکورد‌های تکراری و آمار پرخطا برای همیشه حل شد.

رئیس سازمان سمپاد با اشاره به شفافیت بی‌سابقه در این برنامه گفت: برای نخستین بار، داشبورد‌های پایش برخط و گزارش‌گیری لحظه‌ای در سامانه سیدا راه‌اندازی شده است که به مدیران ستادی، استانی، منطقه و مدرسه امکان رصد کامل عملکرد را می‌دهد. همچنین نظام ارزیابی کمّی استان‌ها بر اساس چهار شاخص آموزش، تخصیص معلم، پوشش و کیفیت داده‌ها طراحی و اجرا شده و نتایج آن به‌صورت رسمی با تحلیل رتبه کشوری به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

یاوری مهم‌ترین دستاورد این اقدام را رشد چشمگیر پوشش سراسری برنامه و شناسایی بانک ملی استعداد‌ها عنوان کرد و افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، پوشش برنامه ملی شهاب در دوره دوم ابتدایی به ۹۶.۲۱ درصد رسید که نسبت به سال قبل رشد ۱۱.۲۱ درصدی داشته است. به این ترتیب بیش از ۴.۳ میلیون دانش‌آموز در تمامی ۷۲۰ منطقه آموزشی کشور از جمله مناطق مرزی، عشایری و کمتر توسعه‌یافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور، داده‌های ۶ نسل کامل از دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا ششم در هشت حوزه استعدادی تجمیع و تحلیل شده است که منجر به شناسایی ۵۴۶ هزار و ۵۹۰ دانش‌آموز مستعد با تفکیک نوع استعداد و منطقه جغرافیایی شد. این اطلاعات ارزشمند، مبنایی برای طراحی برنامه‌های غنی‌سازی محیط یادگیری، تخصیص هدفمند منابع و توانمندسازی معلمان در مدارس کانون استعدادی خواهد بود، بدون آنکه دانش‌آموزان از بستر طبیعی مدرسه خود خارج شوند.

رئیس سازمان سمپاد در پایان با تأکید بر پایداری این تحول اظهار کرد:تمامی مراحل در سامانه اصلی وزارت آموزش و پرورش نهادینه شده و مرحله اجباری تخصیص معلم به کلاس، بازگشت به وضعیت قبل را منتفی کرده است. نظام ارزیابی سالانه استان‌ها نیز به روال عادی تبدیل شده و بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزیر محترم آموزش و پرورش، آموزش سالانه ۲۰ درصد از مدیران و آموزگاران سراسر کشور در دستور کار قرار دارد. این اقدام الگویی برای حکمرانی داده‌محور در نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می‌شود.