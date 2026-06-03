معاون سلامت دامپزشکی خوزستان گفت: واکسیناسیون به‌موقع و مدیریت استرس محیطی، موثرترین راه پیشگیری از شیوع بیماری «پاستورلوز» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهمن جوشن با بیان اینکه ایمن سازی به‌موقع و مدیریت استرس محیطی، موثرترین راه پیشگیری از شیوع بیماری «پاستورلوز» است، اظهار کرد: تغییرات ناگهانی دما و نوسانات آب‌وهوایی، شرایط را برای بروز و گسترش برخی بیماری‌های دامی از جمله این بیماری را فراهم کرده است.

وی افزود: این بیماری می‌تواند در مدت کوتاهی موجب تلفات قابل توجه و خسارات اقتصادی سنگین در واحد‌های دامداری شود.

جوشن با اشاره به علائم این بیماری تصریح کرد: تب بالا، کاهش شدید اشتها، ترشحات مخاطی از بینی، تنگی نفس و در موارد حاد، مرگ ناگهانی از مهم‌ترین نشانه‌های ابتلا به پاستورلوز در دام‌های سنگین است.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان عوامل مؤثر در بروز و گسترش این بیماری را استرس‌های محیطی ناشی از تغییرات محیطی و دمایی، استرس‌های مدیریتی مانند جابه‌جایی دام و تغییر ناگهانی جیره غذایی، تراکم بیش از حد در جایگاه‌ها و عدم رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای عنوان کرد و بیان داشت: عدم واکسیناسیون و حساس بودن دام، تضعیف سیستم ایمنی دام ناشی از کمبود‌های غذایی، و همچنین ورود دام‌های آلوده بدون رعایت ضوابط قرنطینه‌ای، از دیگر عوامل مهم در بروز شیوع این بیماری هستند.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه می‌گوید: واکسیناسیون دام‌ها در دو نوبت بهار و پاییز، جلوگیری از تراکم بیش از حد دام، تأمین تغذیه مناسب و رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای برای دام‌های جدید پیش از ورود به گله و رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی نگهداری دام، از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل و پیشگیری از این بیماری است.

بهمن جوشن با اشاره به تأمین واکسن مورد نیاز گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری، ضروری است دامداران محترم نسبت به تهیه واکسن پاستورلوز از مراکز درمانی مجاز بخش خصوصی دامپزشکی اقدام کرده و با نظارت کارشناسان، عملیات واکسیناسیون را به سرعت اجرا کنند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

وی در پایان از همه دامداران استان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری مستمر با کارشناسان ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها، نسبت به بهبود شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای و کاهش عوامل استرس‌زا در واحد‌های دامداری اقدام کنند تا سلامت سرمایه‌های دامی استان حفظ شود.