به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایش بین المللی تروریسم دولتی علیه کودکان با محوریت واکاوی سیاست کودک کشی ائتلاف آمریکایی صهیونی برگزار شد.

مراسمی با حضور خانواده شهدای جنگ رمضان و یاد دانش آموزانی که در مدرسه میناب به شهادت رسیدند.

سارا فلاحی نماینده مجلس دراین مراسم افزود: ابعاد جنایت میناب و تجاوز صهیونی آمریکایی به ایران باید در دادگاه‌های داخلی و خارجی پیگیری شود.

وی گفت: سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر باید با پیگیری‌های ما در مجامع بین المللی شکسته شود.

این نماینده مجلس افزود: رسانه امروز عین قدرت است و باید جنایت صهیونی آمریکایی در ایران در فضای رسانه و با زبان هنر تبین شود.

وی گفت: بابد شعبات متعددی در قوه قضائیه برای پیگیری جنایات میناب و کودک کشی‌های رژیم صهیونی و آمریکا در ایران راه اندازی و رسیدگی قضائی با جدیت دنبال شود.

فلاحی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی علیه ایران پرونده قضائی تشکیل داده افزود: ما مورد تجاوز این رژیم جعلی و کودک کش قرار گرفتیم و باید در دادگاه‌های جهانی طرح شکایت کنیم.

وی گفت: سازمان‌های بین المللی مثل یونیسف می‌گوید چرا کودکان و نوجوانان شما در پویش داوطلبانه جان فدا شرکت کردند و این در حالی است که با گذشت چند ماه از جنایت صهیونی آمریکایی در مدرسه میناب را با موشک می‌زنند و ما شاهد سکوت همین سازمان بین المللی هستیم.

این نماینده محلس افزود: باید در دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای با قدرت ورود کنیم و ائتلافی را علیه رژیم صهیونی تشکیل دهیم.

وی گفت: امروز ایران به کعبه‌ای تبدیل شده که همه ما حول محورش طواف می‌کنیم ایران هویت ماست و مرز ما با سایرین همین باور‌های اعتقادی است که پای آن ایستاده‌ایم، ما یک وطن پرستی فاخر را در دنیا نهادینه کردیم با مردمی که زیر بمباران دشمن هم خیابان‌ها را رها نکردند و هنوز هم میدان دارند.

فلاحی همچنین بر تشکیل دادگاه‌های منطقه‌ای برای پیگیری جنایات رژیم صهیونی و آمریکا تاکید کرد.

در ادامه همایش سمیه بیات مسئول میز تشکل‌های مردم نهاد وزارت دادگستری درباره پیگیری حقوقی جنایت مدرسه میناب افزود: مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری متولی پیگیری و صیانت از حقوق کودکان است و از این جهت تاکنون پیگیری‌هایی هم درباره دانش آموزان شهید میناب انجام داده است.

وی گفت: بر اساس ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک به حق حیات کودکان تاکید دارد و در ماده ۱۹ کنوانسیون هم دولت‌ها مکلف شده‌اند از کودکان در برابر خشونت حفاظت کنند.

بیات افزود: ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۷۷ پروتکل اخلاقی اول کنوانسیون زنگ بر ضرورت حمایت از کودکان در شرایط مخاصمه تاکید دارد.

وی گفت: متاسفانه در جنایت علیه کودکان میناب هیچ قانونی رعایت نشده و این نهاد‌های بین المللی بابد پاسخگو باشند.

بیات افزود: پیگیری حقوق کودکان شهید مدرسه میناب تا رسیدن به نتیجه در مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری ادامه دارد.