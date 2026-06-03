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معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، در نشست کمپین «سود صفر» با تأکید بر نقش راهبردی صنعت ماشینسازی در اقتصاد کشور اعلام کرد: این صنعت میتواند در خط مقدم بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی در نشست کمپین«سودصفر» که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد، با قدردانی از فعالان صنعت ماشینسازی کشور و برگزارکنندگان این پویش،«سودصفر» را نمادی از غیرت ملی و مسئولیتپذیری صنعت ماشینسازی ایران دانست و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند نشان میدهد که راهبران صنعت ماشینسازی کشور با نگاهی ملی و آیندهنگر در مسیر حمایت از تولید و توسعه صنعتی گام برمیدارند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیندحکمرانی افزود: باور ما این است که بهترین شیوه حکمرانی، حکمرانی مبتنی بر مشارکت و مشورت با بخش خصوصی است. اگر چنین رویکردی در سالهای گذشته بیشتر مورد توجه قرار میگرفت، بسیاری از ایدههای ارزشمند مطرحشده امروز میتوانست زودتر اجرایی شده و در شرایط بحرانی اخیر نیز به کشور کمک کند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به جایگاه صنعت ماشینسازی در زیستبوم فناوری کشور گفت: صنعت ماشینسازی از مهمترین حوزههای فناوری در حوزههای ۹گانه دانشبنیان کشور محسوب میشود و در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت دانشبنیان در این حوزه فعالیت میکنند. البته تعداد فعالان واقعی صنعت ماشینسازی بیش از این رقم است و بخشی از آنها در دستهبندیهای دیگر قرار گرفتهاند.
«ماده ۳ قانون جهش» پشتوانه قانونی صنعت ماشینسازی
امرایی با اشاره به ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان تصریح کرد: اهمیت صنعت ماشینسازی به اندازهای است که یکی از مواد اصلی قانون جهش تولید دانشبنیان به حمایت از این صنعت اختصاص یافته است. ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان همه دستگاهها را مکلف کرده است از صنعت ماشینسازی کشور حمایت کنند و این حمایتصرفاً محدود به شرکتهای دانشبنیان نیست.
وی ادامه داد: پیشنهادهای مطرحشده از سوی اعضای فدراسیون و سایر فعالان حاضر در جلسه، در چارچوب ظرفیتهای ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان پیگیری خواهد شد.
امرایی با اشاره به ظرفیتهای شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان اظهار داشت: مصوبات این شورا برای همه دستگاههای عضو لازمالاجراست و معاونت علمی آمادگیدارد پیشنهادهای صنعت ماشینسازی را به مصوبات اجرایی و اسناد قانونی تبدیل کند تا امکان پیگیری مؤثرآنها فراهم شود.
وی افزود: این پیشنهادها باید از سطح گفتوگو فراتر رفته و به اسناد اجرایی تبدیل شوند. واقعیت این است که اگر پیشنهادها به متن قانونی، مصوبه یا دستورالعمل اجرایی تبدیل نشوند، امکان پیگیری مؤثر آنها وجود نخواهد داشت.
بررسی طرح «بیمه جنگ» برای حمایت از صنایع و شرکتهای دانشبنیان
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان در ادامه به موضوع بیمه اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم سازوکارهایی بیمهای برای پوشش خسارتهای ناشی از جنگ برای صنایع دانش بنیان و پیشرفته را با همکاری فدراسیون صنایع ماشین سازی طراحی کنیم. این موضوع میتواند هم به شرکتهای دانشبنیان و هم به صنایع پیشرفتهای که به هر دلیل عنوان دانشبنیان ندارند اما بخشی از ظرفیت صنعتیکشور محسوب میشوند، کمک کند.
بازسازی کشور نباید به واردات بیضابطه منجر شود
امرایی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوران جنگ گفت: درهمان ایام، مکاتباتی از سوی معاونت علمی با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف انجام شد و در آنها تأکید کردیم که بازسازی و شرایط اضطراری نباید بهانهای برای صدور مجوزهای گسترده واردات باشد. همچنین معاونت علمی هم به صورت میدانی و هم در جلسات کارشناسی با شرکت ها، ارزیابی خسارات واحد های صنعتی دانش بنیان را انجام داده است.
او افزود: اگر بازسازی به معنای واردات بیضابطه تجهیزات و ماشینآلات تلقی شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف و نابودی صنعت ماشین سازی نخواهد بود. صنعتی که طی سالها با زحمت و سرمایهگذاری شکل گرفته است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به جلسات بازسازی صنایع آسیبدیده اظهار کرد: در حال حاضر جلساتی با صنایع مختلف در حال برگزاری است و از فدراسیون صنایع ماشینسازی درخواست میکنیم نمایندهای در این جلسات داشته باشد.
وی تاکید کرد: بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته که در جنگ اخیر آسیب دیده اند، توسط سازندگان داخلی قابل تولید است.در این حوزه نگاه ما صرفاً دانشبنیانی نیست. هر مجموعهای که در صنعت ماشینسازی کشور فعالیتمیکند، میتواند در این فرآیند نقشآفرینی کند و ما نیز از همه ظرفیتهای موجود حمایت خواهیم کرد.
از بازسازی شرکتهای آسیبدیده تا تدوین سند همکاری با صنعت ماشینسازی
تورج امرایی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات موجود در تعامل میان صنایع و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که فعالان صنعت ماشینسازی مطرح میکنند، ناشی از چالشهای موجود در ارتباط با بخشهای دولتی است. این مسئله واقعیتی است که در بسیاری از حوزهها وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: انتظار ما این است که موضوعات مطرحشده در این جلسات به اسناد همکاری و مصوبات اجرایی تبدیل شوند. در جلسات بعدی نیز فعالان صنعت باید از ما مطالبه کنند که چه اقداماتی برای اجرای این پیشنهادها انجام شده است.
امرایی خاطرنشان کرد: فدراسیون صنایع ماشینسازی تقریبا تمامی انجمنهای مهم و تأثیرگذار این حوزه را در بر میگیرد و از این رو میتواند شریک مؤثری در تدوین چنین اسنادی باشد.