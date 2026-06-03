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فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها

لری جانسون افسر سابق سیا گفته است آمریکایی‌ها با نقض‌های مکرر آتش بس در حال سوزاندن فرصت مذاکره‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۶:۰۳
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برچسب ها: پاسخ موشکی سپاه ، قدرت موشکی ایران ، نقض آتش بس
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