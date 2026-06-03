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همزمان با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پیام تحلیلی و راهبردی ۹ ویژگی نهضت سترگ ملت بزرگ ایران را تشریح و تبیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مشروح پیام تحلیلی و راهبردی آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور به مناسبت فرا رسیدن سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سرآغاز نهضت و انقلاب شکوهمند اسلامی و ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سالروز ارتحال حضرت امام عظیمالشان خمینی کبیر (ره) بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین سیما بقیة الله فی العالمین (ارواحنا فداه)
عید غدیر خم و عید ولایت الهی را تبریک میگویم و بر روان پاک امام راحل (قدس سره) و امام شهید (رضوان الله علیه) و شهدای سرافراز انقلاب اسلامی بویژه شهدای عزیز جنگ و دفاع سوم (ره) درود میفرستم.
ماه خرداد در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی، نمایشگاه رخدادهای بزرگ و لبریز از رویدادهای سرنوشت ساز و آمیخته با راز و رمزهای فراوان وآموزنده و درسهای ماندگار است و در این میان دو حادثه تاریخی، حساس و سرنوشتساز، هیچگاه از حافظه تاریخی ایران و جهان اسلام محو نخواهد شد، ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شمسی، سرآغاز نهضت و انقلاب اسلامی، و ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سالروز ارتحال امام عظیمالشان خمینی کبیر (ره).
۱۵خرداد را امام راحل عظیم الشأن (ره) برای همیشه اعلام عزای عمومی نمودند تا آن را به صورت پرچم برافراشته "اسلام، استقلال و آزادی" بر بام ایران و جهان درآورند، این نهضت سترگ ملت بزرگ ایران ویژگیهای فراوانی دارد:
یکم: تغییردهنده معادلات و پدیدهای شگفتانگیز
از ویژگیهای این نهضت الهی و مردمی آن بود که فراتر از تصویرها، معادلات، تحلیلها، تئوریهای علمی و سیاسی آن زمان، معادلات و نظم حاکم برآن روزگار را به چالش کشید و زمینه تغییر بنیادی و شگفت انگیز، در سه سطح جهانی، منطقهای و ملی را فراهم آورد: نخست آن که در سطح جهانی، ۱۵خرداد در عصری پدیدار گشت که جهان در دو قطبی شرق و غرب به اسارت درآمده بود و بشریت به هر سو میرفت، سرانجام خود را در چنبره فلسفه مادی و اندیشه الحادی و لیبرال دموکراسی و مکاتب بریده از آسمان و معنویت مییافت، جهان در آن روزگار، سیطره قدرتهای جهانخوار و بیرحم برآمده از جنگ جهانی دوم و شکلهای پیچیده استعمار نو و فرانو و یورشهای بیامان بر کشورها و آزادیخواهان را با گوشت و پوست خود احساس میکرد، روزگاری که گرچه زرق و برق تحولات مادی و علمی و فناوری، آسایش و رفاه وسرمستیهایی پدید آورد، اما طوفانهایی وزید که بنیادهای اخلاقی و معنوی و قدسی را تکان داد و بذرهای ظلم و ستم و غارتگری و ویرانگری را در جهان پراکند.
در میانه این غوغای الحاد و مادیگرایی و ستم و بیداد و خاموشی جهانگیر، نور ۱۵ خرداد از فیضیه و حوزه و ایران جهید و آفاقی نو به بشریت نشان داد.
در لایه و سطح دوم، ۱۵ خرداد هنگامی رخ نمود که منطقه و جهان اسلام زیر سیطره حاکمیت مستکبران و مزدوران تحت اشغال سرزمینها و تاراج سرمایههای آن، دست و پا میزد و نهضتهای آزادیخواه و جنبشهای رهاییبخش با فلسفهها و ایدئولوژیهای گوناگون نومید و ناکام شده بودند و انفعال و نومیدی و فسردگی و خاموشی بر منطقه و امت اسلامی سایه افکنده بود و دولتهای منطقه یا مزدور وابسته یا مرعوب و وامانده بودند و عقبماندگی، وابستگی، ذلت، خواری و اختلافات بر جهان اسلام حاکم و اسرائیل پیروز میدان بود.
۱۵خرداد از این منظر نیز جان تازهای در کالبد نیمه جان جهان اسلام و جریانهای مبارز و آزادیخواه دمید و در متن این بلاهای جانسوز شعلههای امید زبانه کشید و بیداری عظیم به ارمغان آورد؛ و از منظر سوم، ۱۵ خرداد در هنگامهای جوانه زد و سر برآورد که ایران عزیز در سختترین و جانکاهترین مرحله تاریخی خود قرار داشت، ایران در گذر زمان و در جریان جنگ جهانی دوم، برغم کنار بودن و اعلام بیطرفی در جنگ، زخمهای عمیقی یافته بود و نیز از نهضت بزرگ مشروطه ناکام گشته بود و در دام استبداد پهلوی و سوزندهتر از استبداد قاجاری اسیر افتاد و بیبهره از نهضت ملی نفت، به کودتای سیاه و ننگین ۲۸ مرداد مبتلا شد و همه عزت و استقلال و آزادی آن به یغما رفت و نیز همه جنبشها و نهضتها با قساوت سرکوب شدند و تمام جریانهای سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانده شدند و گرد مرگ و پژمردگی و یأس و ترس بر همگان و همه جا فشانده شده بود و ناگاه جرقهای خورد و نوری جهید و ۱۵ خرداد با رهبری امام و یارانش و ملت رشید و دلاور ایران و نخبگان حوزه و دانشگاه، امید و حرکت آفرید و آفاقی نو گستراند.
۱۵خرداد در میانه این آشفتگیها و فروپاشیها و درماندگیها و در کارزار عظیم زورآزمایی مسبتکران و مستضعفان و در بحبوحه این رویارویی تمدنی حق و باطل و در متن حاکمیت اندیشههای مادی و افکار و مکاتب غربی و هنگامی که دروازههای رهایی و نجات و سعادت در سطح جهان، منطقه و ایران بسته بود و امیدها به نومیدی مبدل گشته بود، رخ نمود و جلوهگر شد و فرهنگ امید و خودباوری و مبارزه و جهاد و شوق به رهایی و آزادی را در دل ملت و امت و جهان و جوان زنده و بارور ساخت و به تدریج و آرام معادلات جهان را دگرگون ساخت. این حرکت عظیم و نوپا، اعجاز الهی و امداد غیبی و قدرت نمایی بینظیر امام بزرگوار و ملت بزرگ و ریشهدار و کهن و خردورز و دیندار و شجاع ایران بود.
دوم: بنیاد اسلامی نهضت
۱۵ خرداد با آنکه از تجربه جنبشهای پیشین در جهان، منطقه و ایران بهره برد و مرحلهای تکاملی از تاریخ معاصر ایران و نهضتهای تنباکو، مشروطه و ملیسازی نفت به شمار میآید، اما بُنمایه و ریشههای اصلی آن را باید در اسلام و تعالیم برتر پیامبر اعظم (ص) و خاندان پاکش (علیهم السلام) و به ویژه عاشورای حسینی (ع) و انتظار و مهدویت (عج) جستوجو کرد؛ بنمایه این نهضت، اندیشه و معرفت زلال اسلامی و جوشیده از قرآن عظیم و سنت پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت پاک (ع) او بود، در میان نهضتها و انقلابهای معاصر در ایران و جهان، این جنبش عظیم پدیدهای است که صدور ساقه و تمام ارکان و زوایای آن بر اندیشه خالص اسلامی استوار بوده است.
سوم: تفسیر اجتهادی، عقلانی و جهادی از اسلام
۱۵خرداد بر تفسیر اجتهادی از اسلام و کتاب و سنت وقرائت جامع و درست از اسلام و دور از قرائتها و تفسیرهای التقاطی و غربگرایانه و روشنفکرمآبانه و تفسیرهای متحجرانه و تنگ نظرانه از اسلام، استوار است؛ این تفسیر درست، جامع و جذاب از اسلام بود که پیشران نهضت برانگیزاننده ملت شد، در عصری که تفسیرها و قرائتهای ناصواب، سطحی، لیبرالی و ارتجاعی از اسلام ارائه میشود، امام خمینی (ره) تفسیری اجتهادی، اصیل، معتبر، جامع، جذاب، عقلانی، انقلابی و کارآمد از اسلام ناب و محمدی (ص) ارائه کرد.
چهارم: مرجعیت دینی و ولایت فقیه
۱۵ خرداد بر محوریت مرجعیت دینی و ولایت فقیه و هدایت راهبران حکیم و عادل و شجاع استوار است و بنمایه آن، باور و التزام به حکمت و فقاهت با شرایط و مختصات آن به شمار میآید و این محور بنیادین در اصالت و استمرار مبارزات نقش بیبدیلی ایفا کرد.
از آسیبهای اصلی نهضتها و جنبشها عدم اعتنا بر اندیشههای خالص اسلامی و تفسیر درست از آن و بویژه فقدان ارتباط نظاممند با مرجعیت دینی و ولایت فقیه بوده است، نظریه مردمسالاری دینی و ولایت فقیه، نقطه پایانی بر این دفتر بود و با درخشش انوار ولایت و رهبری امام (ره) و پس از آن رهبر شهید (ره) و با شور نهضت و انقلاب اسلامی، مسیر رشد و تعالی و مبارزات روشن شد و بهبار نشست و بفضل الهی این مسیر در استمرار ولایت فقیه و در رهبری جدید و با همت ملت بزرگ ایران، شکوفاتر خواهد شد انشاءالله.
پنجم: رستاخیز الهی مردم و مردمسالاری دینی
نهضت ۱۵ خرداد ضمن آنکه از نقشآفرینی نخبگان و فرهیختگان و دانشگاهیان و حوزویان و برجستگان اجتماعی و سیاسی جامعه بهرهمند بود و از آنان مدد میگرفت، اما پیش و بیش از آن بر دوش تودههای مردمی و متن ملت و جوانان تکیه میزد و امواج خروشان مردم و جوانان و غیرت دینی و بعثت همگانی آنان، منبع مولّد و قدرت پیشران آن بود، این روحِ فرهنگِ مردم پایه بود که در شیوه و راه و رسم مبارزات جلوهگر شد و گفتمان نوینی در رویارویی
با استبداد و استمرار و تولید قدرت خلق کرد و بفضل الهی تاکنون ادامه دارد. هنر انقلاب اسلامی و رهبری آن این بود که این خروش ملی و نقش مردم ایران و منطقه را در پیشبرد آرمانهای نهضت و انقلاب در ساحتهای گوناگون در سه ضلح حضور و حماسهسازی و خیابانی و در نظریه کلان مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی و نیز مدیریت خرد و کلان سامان داد.
ششم: رویکرد کلان و تمدنی
از ویژگیهای اساسی نهضت و انقلاب اسلامی ابتنای آن بر نگاهی جامع، کلان، نظاممند و تمدن ساز به اسلام و باور به توانایی ملت و نخبگان دانشگاه و حوزه و روحانیت، در پیمودن این مسیر سخت و حرکت به سوی این مقصد بلند بود، تفسیرهای سطحی و یکبعدی و تکساحتی و یکسونگرانه و پراکنده از اسلام درتاریخ اسلام و منطقه نمونههای زیادی دارد و مصیبتهای فراوانی بهبار آورده است، بذر این نگاه اصیل و عمیق به اسلام توسط متفکران بزرگ مانند: علامه طباطبائی (ره)، شهید مطهری (ره)، شهید صدر (ره) و دیگر اندیشمندان معاصر در ایران و جهان اسلام و حوزههای علمیه و بویژه امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) و نیز رهبر شهید امام خامنهای (رضوان الله علیه) فشانده شد و به ثمر رسید و در نهضت انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی تجلی یافت و از سوی دیگر باور به این اندیشه و ایستادگی و پایمردی در این راه با همت ملت و جوانان و مجاهدان راه خدا و مدیران انقلابی و سرداران و سربازان جهادی گسترش یافت و امید به شکلگیری جبهه نیرومند از ایران و جهان اسلام و مستضعفان شکل گرفت و طلایع این قدرت جدید و تمدنسازی نوین نمایان گشت و اینک جهان شاهد مرحلهای تحولی از تعالی نهضت و انقلاب و مقاومت اسلامی در جنگ سوم دشمنان بشریت و اسلام بر ضد ایران و امت اسلام است.
هفتم: نگاهی جامع به ایران، امت اسلامی و مستضعفان جهان و رویکردی بینالمللی
نهضت ۱۵ خرداد ضمن تاکید بر اصالت، استقلال و عزت ایران بهمثابه پایگاه فعال پیشاهنگ راه، بر هویت اسلامی، جایگاه امت اسلامی، خیزش مستضعفان جهان در برابر مستکبران و اهتمام به مسائل و مصالح کلان بشریت پای فشرد و درونمایه جهانی و بینالمللی و رویکرد تمدنی خود را نشان داد، این نگاه کلان و آیندهنگر و تمدنساز از آغاز در سخنان امام خمینی (ره) در فیضیه منعکس شد و در انقلاب اسلامی شکوفا شد و همواره قائد و رهبر شهید و عزیزمان (ره) بر آن اصرار میکردند، گفتمان نهضت و انقلاب اسلامی هم به عزت و عظمت و وحدت ایران و شکوه و فروغ و استقلال و آزادی میهن، اهمیت میدهد، هم به مصالح عالیه امت اسلام و بشریت نیازمند، اهتمام میورزد و منافع ملی، ایران را در پرتو و رویکردی پویا و جهانی جستوجو میکند.
هشتم: امتدادیابی نهضت
تابآوری و امتدادیابی نهضت پانزده خرداد از ویژگیهای بزرگ این جنبش عظیم الهی و مردمی به شمار میآید.
۱۵ خرداد گرچه در مسیر خود با سرکوبهای وحشتزا همراه بود و از دالانهای سخت اختناق و تبعید و زندان و شهادت گذر کرد، اما هیچگاه خاموش نشد و روحانیت آگاه و دانشگاهیان بیدار و ملت و جوانان شجاع و هوشیار
این مشعل را روشن نگه داشتند و به تدریج به آتشفشانی مبدل شد که از درون آن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و مقاومت اسلامی سر برآورد و به یاری خداوند متعال این مسیر عزت و استقلال و تمدنسازی نوین ادامه خواهد یافت و جلوهها و چهرههای نوین آن نمایان خواهد گشت.
این بعثت درونزا و مردمی، بارها در مراحل گوناگون انقلاب، نو و بالنده شده است و اکنون شاهد مرحله تکاملی آن در دفاع مقدس سوم هستیم و باید این تابآوری و مقاومت در میدان و خیابان و درساحتهای گوناگون استمرار یابد.
نهم: آینه ویژگیهای امت و امام
ویژگیهای هر پدیدهای را باید در سیمای پدیدآورندگان آن سراغ گرفت، حماسهآفرینان این نهضت از یک سو ملت بزرگ ایران بودند که از سابقهای تاریخی و کهن برخوردار و دارای ویژگیهائی مانند: خردورزی، تمدنآفرینی، شور ایمانی، غیرت دینی، روح حماسی و فرهنگ عاشورایی بودند و مردان و زنان و به ویژه جوانان سربلند آن و پیشگامان و مجاهدان سرافراز این نهضت و انقلاب، بالاترین جلوههای ایمانی و مقاومت و دلیری و وفاداری را به نمایش گذاردند و بر سر این عهد الهی استوار ماندند و از سویی دیگر معمار این نهضت و انقلاب درخشنده امام کبیر و خمینی مجاهدی بود که خود به تنهایی امتی بود و فضیلتهای بیشمار و کمالات فراوان از او اسطورهای پدید آورده بود و بیباکانه و مخلصانه و مقتدرانه و مظلومانه دل به دریای مبارزه با طاغوتهای بیرحم و سفاک داخلی و خارجی زد و از آن همه قدرت و هیاهو نهراسید و در برابر آن همه نشانههای ترسناک و نومیدکننده، کوتاه نیامد و نومید نشد و با نگاه به آفاق بلند و آیندههای روشن و با توکل بر خدا و انقطاع الی الله به معماری این ساختمان و راهبری این جنبش نو پرداخت و فکر بلند، همت والا، بینش ژرف و تدابیر راهگشای او، جهانی نو درانداخت و نهضت، انقلاب، نظام و مقاومت اسلامی را پدید آورد و امواج خروشان ظلمستیزی را در عالم منتشر کرد و این راه توسط خلف صالح وی امام خامنهای رهبر شهید (ره) استمرار و ارتقا یافت و به یاری ذات پاک الهی در این دوره نیز توسط حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) به پیش خواهد رفت انشاالله.
در سی و هفتمین سالروز ارتحال امام کبیر خمینی عزیز (ره) و در شصت و سومین سالروز ۱۵ خرداد و پس از سومین جنگ و دفاع مقدس ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر و مقاومت اسلامی با یاد امام کبیر (ره) و رهبر شهید (ره) و شهدای عالیقدر (ره) همه باید برای تداوم این مسیر نورانی و تحقق آرمانهای والای اسلامی و درخشش فزونتر ملت بزرگ ایران و پیروزی اسلام و امت اسلامی بر صیانت از ویژگیهای برشمرده شده، پای فشرد و نیز نکات راهبردی زیر را مهم شمرده و اقدام نماییم:
الف) ضمن ضرورت توجه به نیازهای نوپدید و اقتضائات جدید جامعه و جوانان و لزوم پاسخ به پرسشها و مطالبات جدید، باید از اصالت و هویت و خلوص نهضت ۱۵ خرداد و گفتمان متعالی انقلاب اسلامی و آرمانهای شهیدان عالیقدر و اندیشهها و رهنمودهای امام خمینی کبیر (ره) و امام خامنهای شهید (ره)، پاسداری کرد و تکمیل مراحل پیشرو و زنجیره مقاومت و پیشرفت را باید همگان وجهه همت خویش قرار دهند.
ب) برای امتداد ۱۵ خرداد باید مختصات جنگ کنونی و همه جانبه اسلام و کفر و رویارویی تمام عیار مستضعفان و مستکبران را شناخت، رزمی که بر سر عزت و استقلال و شرافت و آزادگی برپا شده است و برای پیروزی در آن باید بر فرهنگ اسلامی، پیشرفت، عدالت و مقاومت تاکید نمود و مسئولان و دستگاههای سیاستگذار در برنامهریزی و اجرا و مدیریت باید متناسب با این گفتمان و شرایط در سیاست و اقتصاد و امنیت و فرهنگ، فضا را برای مردم بگشایند و اندیشه اسلامی و فرهنگ خودباوری و راهبرد مقاومت هوشمندانه و شجاعانه را مبنا قرار دهند و ملت عزیز و جوانان شریف و امت اسلام با اتحاد مقدس خود و برانگیختگی الهی خود به پیش تازند، در این میدان بازشناسی مستمر سختافزارها و نرمافزارها و برنامهها و تجهیزات و بازسازی توان و توشه راه ضرورت دارد.
ج) در جنگ ادراکی و شناختی و نرم و در کارزار بازنمایی و روایتها به بازآرایی میدان و بازمهندسی صحنه در سطح ملی و جهانی، نیاز مبرم وجود دارد، دشمنان دست کم در این محورها فعالاند:
تخریب بنیانهای معرفتی و معنوی و بصیرتی جامعه و جوانان و یورش بر همه مبانی فرهنگ اسلامی و اصول فرهنگ بومی و ملی و زیست اسلامی و ایرانی اصیل.
کوچک نمایی ضعفها و خیانتهای دشمنان ایران و اسلام، از رژیم ستمشاهی و ویرانگر پهلوی تا آمریکا و مزدوران آن و تطهیر لکههای ننگ و سیاه آنان.
کوچکنمایی دستاوردهای عظیم انقلاب و نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران در ابعاد گوناگون.
بزرگنمایی و دروغسازی از نقاط قوت دستاوردهای دشمنان.
بزرگنمایی نقاط ضعف احتمالی و قطعی در برنامههای کشور؛ و در نتیجه تضعیف باورها و امیدها و مقاومت ملت و جوانان در برابر این هجوم بیامان و یورش اهریمنان بر همه هویت و اصالت ایران و اسلام، برای خاموش کردن فریاد عدالت و عزت و آزادی و جلوگیری از درخشش انوار اندیشه و تمدن اسلامی.
در برابر این توطئهها و شیطنت ها، از یک سو باید نخبگان حوزه و دانشگاه و مسئولان فرهنگ و اقتصاد و سیاست به بازسازی و بازآرایی میدان بپردازند و از سوی دیگر نخبگان و فرهیختگان و ارباب فکر و فرهنگ و هنر و رسانه و دستگاههای ذیربط داخلی و بینالمللی و به ویژه دانشگاهیان متعهد و حوزویان با انگیزه و روحانیت بیدار و آگاه و جوانان غیور و متعهد و بسیجیان نیرومند برای حضور در این میدان فکری و ادراکی و شناختی و در کارزار تحلیلها و روایتها و مهندسی افکار، طرحهای نو و تازهتر دراندازند و زاد و توشه بیشتر برگیرند و عِدّه و عُدّه بیشتر فراهم آورند و این جهاد بزرگ معرفتی و فکری و تبیینی را گسترش و عمق بخشند و در این زمینه همه وظیفه داریم و کوتاهیها بخشودنی نیست و در این راه باید از خداوند متعال مدد خواست و به اولیای الهی و حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) توسل جست.
هـ) جنگ تحمیلی سوم، نقطه اوج درگیری حق و باطل و تقابل سپاه و ارتش اسلام با کفر و استکبار آمریکایی صهیونیستی و امتداد ۱۵ خرداد و راه و اندیشه والای امام خمینی راحل (قدس سره) و رهبر شهید عزیز (قدس سره) و نقطهای درخشان در مقاومت ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر و محور مقاومت و همه سیاستمداران و مدیران انقلابی است، در این نقطه عطف نخبگان و فرهیختگان و مقامات لشکری و کشوری و بهویژه دانشگاهیان و حوزویان رسالتهای سنگینی بر دوش دارند و در همه ساحتهای سختافزاری و نرمافزاری و در زمینههای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به نقشآفرینی و پیشگامی و طراحی و هنرمندی آنان نیاز است و بهویژه در زمینههای طراحی تمدن نوین اسلامی، طراحی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت، ارتقای علوم پایه و کاربردی بر پایه نیاز جامعه و اندیشه اسلامی، تولید علوم انسانی اسلامی، حرکت در مرزهای علم و فناوری، پایهریزی فرهنگ و اقتصاد و پیشرو و مقاومتی، بازسازی و ارتقای نظامات علمی و فرهنگی آموزشی و پرورشیِ حوزههای علمیه و دانشگاهها، نقشآفرینی در اقناع افکار عمومی و جوانان و نهایتاً جهاد علمی و اقتصادی فرهنگی و تبیینی، انتظار تحرک بیشتر و تحولآفرینی متناسب، با شرائط جدید میرود.
و) از علما و روشنفکران و فرهیختگان جهان و بهویژه کشورهای اسلامی انتظار میرود در دام تبلیغات دشمنان اسلام نیافتند و در این کارزار اسلام و کفر در سمت درست تاریخ قرار گیرند و همدل با جمع فراوان علما و بزرگان دین و در کشورهای اسلامی و سراسر جهان به یاری اسلام و مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی برخیزند، چرا که غیبت از میدان در لحظههای سرنوشتساز، زیانبار و خسارتزا است، همانطور که از جوانان مسلمان و آگاه ملتهای بیدار منطقه و مردمان هوشیار و مستضعف جهان انتظار میرود در این هنگامه
حساس تاریخ اسلام و منطقه در کنار اسلام و مقاومت قرار گیرند و فرصتهای ناب جدید را، برای تولید قدرت نوین اسلامی و پیروزی بر اسرائیل و آمریکا و آزادسازی منطقه از نیروهای دشمنان آمریکایی و بیگانه، مغتنم شمرند و به جهاد همه جانبه بپردازند.
ز) به دولتهای منطقه یادآور میشویم که عزت و استقلال و شرافت و کرامت خود را در پیوند با قدرتهای پوچ و پوشالی آمریکا و اسرائیل و بیگانگان مپندارید و صف خود را از آنان جدا سازید و به ملتهای خود بپیوندید و تحولات جدید را خوب ادراک نمایید و بدانید رهبری مقتدر، نیروهای مسلح، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، محور مقاومت و ملت رشید و حکیم و شجاع ایران خیرخواه شما و کشورهای منطقه و علاقمند به روابط دوستانه و اسلامی با شما هستند و خود را از خشم خدا و امت اسلام و ملتهای خودتان و ایران اسلامی مقتدر دور دارید، آنگاه میتوانیم در کنار هم منطقه را پیشرفته و مستقل و سرآمد بسازیم و البته ایران اسلامی هیچگاه در برابر پایگاههای دشمن، به دورههای پیشین بازنخواهدگشت و مقابل خیانت مزدوران، بردباری نخواهد ورزید.
با درود به ارواح انبیاء و اولیای الهی و شهدای عالیقدر به ویژه امام بزرگوار و راحل (ره) و قائد و رهبر شهید (ره)، توفیق و عزت و سرافرازی ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح عزیز و محور مقاومت و خدمتگزاران ملت و به ویژه رهبری معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) و پیروزی سپاه اسلام بر مستکبران را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه