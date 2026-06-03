به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برترین تیراندازان که بالاترین رکورد و تعداد حضور و مدال در مسابقات برون را داشتند به این اردو دعوت شدند. مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، گلنوش سبقت اللهی از اصفهان و فائزه فرهمند از لرستان را به این اردو دعوت کرده است.

این اردو در سالن هشتاد خط آزادی تهران برگزار میشود. ملی پوشان تپانچه تا زمان برگزاری بازی‌های آسیایی در شهریور امسال. دوبازی تدارکاتی در عمان و مجارستان و یک مسابقات جهانی چین را پیش رو دارند.