به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "علی عزیزیان"در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۱ با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی سارق سابقه داری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینک متهم به ۲۹ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف و بخشی از اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان گردید افزود: یک نفر مالخر در این رابطه دستگیر شد و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

شهروندان عزیز درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را به سامانه پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.