زمین گیر شدن سارق قطعات و محتویات خودرو در اراک
فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارق قطعات خودرو و کشف ۲۹ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "علی عزیزیان"در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۱ با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی سارق سابقه داری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینک متهم به ۲۹ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف و بخشی از اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان گردید افزود: یک نفر مالخر در این رابطه دستگیر شد و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
شهروندان عزیز درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را به سامانه پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.