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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان، از تحویل یک قطعه چاخلاق توسط حامیان حیاتوحش و دوستداران طبیعت به این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلال موسوی با بیان اینکه،پرنده چاخلاقِ نجاتیافته پس از تحویل، توسط ماموران یگان حفاظت شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این قطعه چاخلاق برای ارزیابی وضعیت جسمانی به یکی از دوستداران محیط زیست تحویل و اقدامات لازم درمانی و مراقبتی بر روی آن انجام گرفت. در حال حاضر نیز این پرنده تحت تیمار قرار دارد.
موسوی ادامه داد: پس از طی دوره تیمار و اطمینان از سلامت کامل، این پرنده در زیستگاههای طبیعی شهرستان اردکان رهاسازی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان با قدردانی از همکاری مردم و دوستداران طبیعت، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی نقش مهمی در نجات و احیای حیاتوحش منطقه دارد و چنین اقدامات داوطلبانهای به روند حفاظت از گونههای ارزشمند کمک شایانی میکند.