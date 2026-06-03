فرماندار کلاردشت از پیشرفت قابل توجه پروژه چهاربانده‌سازی محور کلاردشت-مرزن‌آباد خبر داد و گفت: بخش عمده این پروژه تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وکیلی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: عملیات اجرایی چهاربانده‌سازی محور کلاردشت ـ مرزن‌آباد از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما طی سال‌های اخیر با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: پس از بازدید یونسی استاندار مازندران از این طرح در سال ۱۴۰۳، روند اجرایی آن شتاب بیشتری گرفت و در مدت حدود دو ماه پس از این بازدید، دو خط از مسیر در محدوده حدفاصل نقطه صفر تا یک‌هزار و ۲۰۰ متر تکمیل شد.

فرماندار کلاردشت ادامه داد: همچنین پس از این بازدید، عملیات خاک‌برداری و آماده‌سازی دو خط در بخش شمالی پروژه نیز به اتمام رسید و زمینه برای تکمیل مراحل بعدی فراهم شد.

وکیلی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقطعی موجب کندی روند کار شد، اما با دستور و حمایت استاندار مازندران و تأمین مصالح مورد نیاز از یکی از معادن، مشکلات موجود در حال رفع شدن است.

وی تصریح کرد: در همین راستا جلسه‌ای با حضور پیمانکاران پروژه برگزار شده تا روند تأمین مصالح و تکمیل عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار کلاردشت با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه رضایت‌بخش است، گفت: در لاین رفت مسیر از کلاردشت به مرزن‌آباد، محدوده صفر تا یک‌هزار و ۸۰۰ متر تقریباً به‌طور کامل و نزدیک به ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وکیلی افزود: در لاین برگشت نیز در همین محدوده، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و تنها بخش محدودی از عملیات اجرایی باقی مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و تأمین به‌موقع مصالح، این بخش از پروژه طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده آماده بهره‌برداری شده و زیر بار ترافیک قرار گیرد.