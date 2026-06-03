منابع خبری از موج جدید حملات پهپادی و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند.

موج جدید حملات پهپادی و هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

موج جدید حملات پهپادی و هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری از موج جدید حملات پهپادی و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، پهپاد‌های اشغالگران یک خودرو را در شهرک دیرالزهرانی در نزدیکی شهر نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

همچنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مسیر المعموره در منطقه الحوش شهر صور، دو فلسطینی از اردوگاه الرشیدیه به شهادت رسیدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی جاده ساحلی خلده ـ الناعمه در جبل لبنان، در جنوب بیروت را هدف قرار داده است.

در همین حال، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات دیگری را به شهرک‌های عدشیت، صدیقین و کفرتبنیت در جنوب لبنان انجام دادند.

بر اساس گزارش منابع محلی، حمله به عدشیت دومین حمله رژیم صهیونیستی به این شهرک در شهر نبطیه و حمله به صدیقین نیز دومین حمله به این شهرک در جنوب لبنان بوده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه الحوش در جنوب لبنان، ۶ نفر به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از شهدا شهروند سوریه و دو نفر دیگر فلسطینی بودند.

طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان در حملات امروز به لبنان ۱۱ نفر به شهادت رسیده‌اند که در میان آنها یک امدادگر وجود دارد. همچنین چهار نفر نیز در این حملات زخمی شده‌اند.