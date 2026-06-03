در جلسه‌ای چالش‌های زیرساختی، وضعیت مالکیت فضا‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان برگزار شد چالش‌های زیرساختی، وضعیت مالکیت فضاهای آموزشی و طرح توسعه دانشگاه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست که با هدف بررسی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد، محورهایی نظیر کمبود فضاهای آموزشی، تعیین تکلیف مالکیت اراضی دانشگاه، تغییر کاربری فضاهای موجود و ضرورت اجرای «طرح جامع دانشگاه فرهنگیان» با تأکید بر نیازهای آتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در این نشست با اشاره به رشد فزاینده آماردانشجویان، بر ضرورت فوری توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد. صاحب موسوی اظهار داشت: «ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و آموزشی در این دانشگاه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به روند صعودی پذیرش دانشجو و محدودیت‌های فیزیکی فعلی، دانشگاه نیازمند همکاری و مساعدت ویژه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح جامع فرهنگیان است.»

تأکید استاندار بر هم‌افزایی دستگاهی و تسریع در تجهیز خوابگاه‌ها

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه با تأکید برلزوم هم‌افزایی بین‌بخشی برای رفع مشکلات آموزشی، خواستار انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان شد.

استاندار با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی متخصص برای آموزش و پرورش، تصریح کرد: «دانشگاه فرهنگیان کانون تربیت معلمان تمدن‌ساز است و باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه کمبود زمین وفضاهای آموزشی نباید مانع از تحقق اهداف شود، افزود: «ایجاد بهره‌وری حداکثری در طرح‌ها الزامی است. همچنین تأکید می‌شود خوابگاه‌های این دانشگاه پیش از پایان سال جاری تجهیز و آماده‌سازی شوند تا دغدغه‌ای برای اسکان دانشجویان وجود نداشته باشد.