به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در این نشست مدیران عامل باشگاه‌ها با اشاره به رشد فزاینده هزینه‌ها در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه قرارداد بازیکنان و کادر فنی، بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های منطقی، شفاف و مبتنی بر اصول حرفه‌ای در تنظیم قرارداد‌ها توافق کردند.

موارد مورد توافق به شرح زیر است:

۱. حرکت به سمت استانداردسازی چارچوب قرارداد‌های حرفه‌ای با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات حقوقی و استقرار رویه‌های واحد در تعامل میان باشگاه‌ها و بازیکنان.

۲. مدیریت و کنترل هزینه‌های باشگاه‌ها در راستای حفظ پایداری مالی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها و فراهم‌سازی شرایط رقابت سالم و عادلانه در فوتبال کشور.

۳. توسعه الگوی قرارداد‌های مبتنی بر عملکرد به گونه‌ای که بخشی از دریافتی بازیکنان و اعضای کادر فنی در قالب شاخص‌های عملکردی، دستاورد‌های تیمی و اهداف فنی تعریف شود تا منافع باشگاه و ورزشکاران بیش از پیش همسو گردد.

۴. افزایش سهم پرداخت‌های انگیزشی و پاداش‌های عملکردی در ساختار قرارداد‌ها با هدف ارتقای کیفیت رقابت، انگیزه فردی و موفقیت‌های تیمی.

۵. همکاری و تبادل تجربیات میان باشگاه‌ها برای ارتقای نظام مدیریت مالی، حقوقی و اجرایی فوتبال حرفه‌ای کشور