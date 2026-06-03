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نشست هماندیشی جمعی از مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری فوتبال ایران امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در این نشست مدیران عامل باشگاهها با اشاره به رشد فزاینده هزینهها در سالهای اخیر بهویژه در حوزه قرارداد بازیکنان و کادر فنی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقی، شفاف و مبتنی بر اصول حرفهای در تنظیم قراردادها توافق کردند.
موارد مورد توافق به شرح زیر است:
۱. حرکت به سمت استانداردسازی چارچوب قراردادهای حرفهای با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات حقوقی و استقرار رویههای واحد در تعامل میان باشگاهها و بازیکنان.
۲. مدیریت و کنترل هزینههای باشگاهها در راستای حفظ پایداری مالی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینهها و فراهمسازی شرایط رقابت سالم و عادلانه در فوتبال کشور.
۳. توسعه الگوی قراردادهای مبتنی بر عملکرد به گونهای که بخشی از دریافتی بازیکنان و اعضای کادر فنی در قالب شاخصهای عملکردی، دستاوردهای تیمی و اهداف فنی تعریف شود تا منافع باشگاه و ورزشکاران بیش از پیش همسو گردد.
۴. افزایش سهم پرداختهای انگیزشی و پاداشهای عملکردی در ساختار قراردادها با هدف ارتقای کیفیت رقابت، انگیزه فردی و موفقیتهای تیمی.
۵. همکاری و تبادل تجربیات میان باشگاهها برای ارتقای نظام مدیریت مالی، حقوقی و اجرایی فوتبال حرفهای کشور