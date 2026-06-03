به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد احمدی با اشاره به تشدید نظارت‌های زیست‌محیطی بر چاه‌های نفت و تأسیسات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: در جریان بازدید‌های میدانی از چاه‌های نفت، واحد‌های بهره‌برداری و همچنین گودال‌های سوخت و حوضچه‌های ترسیب، از تخلیه غیرمجاز پساب توسط سپتیک‌تانک شرکت نفت جلوگیری به‌عمل آمد و تانکر حامل مواد هیدروکربنی به محل مجاز هدایت شد.

وی افزود: در این برنامه‌های نظارتی، تعداد قابل توجهی از چاه‌های فعال در مناطق پازنان و آغاجاری مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت زیست‌محیطی آنها ارزیابی شد.

احمدی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: صنایع نفتی و تکنسین‌های فعال در این حوزه باید پیشگیری از نشت مواد آلاینده و رفع سریع نشتی‌های احتمالی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند تا از بروز خسارات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آغاجاری بیان داشت: نظارت‌های مستمر و برخورد قانونی با تخلفات زیست‌محیطی با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.