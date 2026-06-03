دو مرد که با یک خودروی سرقتی و تجهیزات جعلی پلیس در خیابان‌های جنوب شرق تهران تردد می‌کردند، پس از تعقیب و گریز با مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران: تعقیب در خیابان‌های جنوب شرق تهران؛ ماموران قلابی دستگیر شدند

بر اساس این گزارش: مأموران گشت پلیس آگاهی در حال گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود بودند که در محدوده افسریه به دو سرنشین یک دستگاه خودروی سواری مظنون شدند و برای بررسی وضعیت خودرو، مشخصات آن را از مرکز کنترل پلیس استعلام کردند.

نتیجه استعلام نشان داد خودرو سابقه سرقت دارد و در فهرست خودرو‌های مسروقه ثبت شده است. در ادامه مأموران به راننده دستور توقف دادند، اما سرنشینان خودرو بدون توجه به فرمان پلیس، اقدام به فرار کردند.

با آغاز عملیات تعقیب، خودروی متهمان با سرعت بالا در خیابان‌های جنوب شرق تهران حرکت کرد و دقایقی تعقیب و گریز میان پلیس و متهمان ادامه یافت. سرانجام خودرو در محدوده مسعودیه متوقف شد و هر دو متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

کارآگاهان در بازرسی از خودروی توقیف‌شده با کشفی غیرمنتظره روبه‌رو شدند. داخل خودرو تجهیزات مختلفی شامل آژیر، چراغ گردان، علائم و تجهیزات جعلی پلیس کشف شد؛ وسایلی که متهمان از آنها برای فریب شهروندان و معرفی خود به عنوان مأمور پلیس استفاده می‌کردند.

بررسی‌های بیشتر همچنین منجر به کشف مقادیری مواد مخدر در داخل خودرو شد که توسط مأموران ضبط و صورتجلسه شد.

متهمان به همراه خودروی سرقتی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و در جریان بازجویی‌های تخصصی، ضمن اعتراف به سرقت خودرو، به اخاذی از شهروندان تحت پوشش مأمور پلیس نیز اقرار کردند.

بر اساس این گزارش، تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان و همچنین شناسایی افرادی که ممکن است قربانی اقدامات مجرمانه آنها شده باشند، همچنان ادامه دارد.