سومین نشست کارگروه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه خراسان رضوی بر ضرورت پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث، با تمرکز بر ایمن‌سازی بیمارستان‌ها و نما‌های آلومینیومی، تأکید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سومین جلسه کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه خراسان رضوی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای سطح ایمنی ابنیه حساس برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، آتش‌نشانی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان ، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان و دبیر کارگروه برگزار شد ، تفاهم‌نامه میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان آتش‌نشانی در خصوص سطح‌بندی ایمنی بیمارستان‌ها به بحث و تصویب رسید.

همچنین پیشنهادهایی برای ایمن‌سازی نماهای آلومینیومی با هدف کاهش مخاطرات احتمالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فنی، نظارتی و قانونی برای پیشگیری و ارتقای ایمنی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نگاه پیش‌دستانه در مدیریت مخاطرات، بیمارستان‌ها را مراکز حیاتی دانست که باید از بالاترین سطح ایمنی برخوردار باشند.

قامتی گفت: موضوع ایمن‌سازی نماهای آلومینیومی نیز با تأکید بر بازنگری ضوابط و تقویت نظارت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز بر لزوم پیوستگی ایمنی از مرحله طراحی تا بهره‌برداری و اجرای کامل ضوابط تأکید کرد.

مصوبات این جلسه شامل تفاهم‌نامه سطح‌بندی ایمنی بیمارستان‌ها و راهکارهای ایمن‌سازی نماهای آلومینیومی بود و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرای مصوبات از طریق دستگاه‌های مسئول و در چارچوب زمان‌بندی مشخص ادامه یابد.