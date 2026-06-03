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سومین نشست کارگروه پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه خراسان رضوی بر ضرورت پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث، با تمرکز بر ایمنسازی بیمارستانها و نماهای آلومینیومی، تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سومین جلسه کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه خراسان رضوی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای سطح ایمنی ابنیه حساس برگزار شد.
این نشست با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، آتشنشانی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان ، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان و دبیر کارگروه برگزار شد ، تفاهمنامه میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان آتشنشانی در خصوص سطحبندی ایمنی بیمارستانها به بحث و تصویب رسید.
همچنین پیشنهادهایی برای ایمنسازی نماهای آلومینیومی با هدف کاهش مخاطرات احتمالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فنی، نظارتی و قانونی برای پیشگیری و ارتقای ایمنی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نگاه پیشدستانه در مدیریت مخاطرات، بیمارستانها را مراکز حیاتی دانست که باید از بالاترین سطح ایمنی برخوردار باشند.
قامتی گفت: موضوع ایمنسازی نماهای آلومینیومی نیز با تأکید بر بازنگری ضوابط و تقویت نظارتها مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز بر لزوم پیوستگی ایمنی از مرحله طراحی تا بهرهبرداری و اجرای کامل ضوابط تأکید کرد.
مصوبات این جلسه شامل تفاهمنامه سطحبندی ایمنی بیمارستانها و راهکارهای ایمنسازی نماهای آلومینیومی بود و مقرر شد پیگیریهای لازم برای اجرای مصوبات از طریق دستگاههای مسئول و در چارچوب زمانبندی مشخص ادامه یابد.