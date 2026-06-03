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مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از ادامه نسل کشی رژیم اسرائیل و شهادت ۹۳۹ نفر از زمان برقراری آتش بس و بحران در زمینههای پزشکی، سوخت و زیرساخت خبر داد و هشدار داد: نوار غزه در آستانه قطحی فراگیر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه درباره وضع نوار غزه تصریح کرد: مقامات اشغالگر اسرائیل سیاست «قطره چکانی» را در زمینه ورود کمکهای بشردوستانه به غزه دنبال میکنند. آنها با بستن گذرگاههای مرزی نوار غزه، در زمینه ورود این کمکها تاخیر ایجاد میکنند. این اقدامات بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای ادامه جنگ نسلکشی علیه شهروندان فلسطینی در نوار غزه است.
اسماعیل الثوابته توضیح داد: اشغالگران با کمکهای بشردوستانه به عنوان ابزاری برای فشار و مجازات جمعی بیش از یک میلیون غیرنظامی فلسطینی برخورد میکنند.
مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه خاطرنشان کرد: براساس آمار دفتر رسانهای دولت فلسطین، اشغالگران در ۲۳۲ روز حدود ۳ هزار و ۷۶ بار توافق آتشبس را نقض کردهاند که منجر به شهادت ۹۳۹ شهروند و زخمی شدن ۲۸۸۹ نفر دیگر و همچنین بازداشت ۸۲ فلسطینی شده است.
اسماعیل الثوابته توضیح داد: توافق آتش بس بر ضرورت ورود ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ کامیون کمک و کالا به نوار غزه تاکید میکند؛ در حالی که اشغالگران فقط اجازه ورود ۵۰ هزار و ۶۳۶ کامیون را دادهاند. این امر به معنای محروم شدن بیش از یک سوم از اهالی غزه از نیازهای اساسی در زمینه دارو و غذا و «گرسنگی دادن عمدی» آنها است که تقریبا، باعث فلج شدن چرخه تجاری و افزایش بی سابقه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه افزود: این بحران به بخش بهداشت و پرونده انتقال بیماران و مجروحان به خارج از نوار غزه نیز سرایت کرده است، زیرا تعداد کسانی که توانستهاند نوار غزه را ترک کنند، تنها پنج و ۸۳۶ نفر بوده است، در حالی که براساس توافق آتش بس، قرار بود ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر اجازه سفر داشته باشند. با این وضع، هزاران بیمار و مجروح از فرصت درمانهای تکمیلی در خارج از نوار غزه محروم شدهاند.
اسماعیل الثوابته گفت: ادامه جلوگیری از ورود مقادیر کافی گازوئیل و امتناع از اجازه ورود قطعات یدکی برای ژنراتورهای برق، به معنای آسیب زدن مستقیم به زیرساختها و خدمات اساسی در این بخش است. این اقدامات در حال حاضر باعث شده است که تعداد زیادی از ژنراتورهایی که به بیمارستانها، ایستگاههای پمپاژ آب و تصفیهخانههای فاضلاب خدماترسانی میکنند، از کار بیفتند.
مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه هشدار داد: نوار غزه به سرعت به مرحله قحطی فراگیر نزدیک میشود. نشانههای این وضع در بسیاری از مناطق به دلیل کمبود شدید مواد غذایی و محدودیتهای مداوم در زمینه ورود کمکهای انسانی، در حال حاضر ظهور است و جامعه بین المللی برای توقف این وضعیت باید وارد عمل شود.