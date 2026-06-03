مقر ناوگان پنجم و پایگاه‌های مبدا تجاوز آمریکایی زیر ضرب حملات هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سپاه هشدار داده بود اگر تعرضی به شناور‌های ایرانی صورت بگیرد پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.