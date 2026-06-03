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حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی

مقر ناوگان پنجم و پایگاه‌های مبدا تجاوز آمریکایی زیر ضرب حملات هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سپاه هشدار داده بود اگر تعرضی به شناور‌های ایرانی صورت بگیرد پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۵:۲۴
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برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، پایگاه های آمریکایی ، پاسخ موشکی سپاه
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