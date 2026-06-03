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ویژهبرنامههای مردمی عید غدیرخم در آذربایجان شرقی با عنوان «مهمانی کیلومتری غدیر» در مناطق مختلف استان تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مهمانی کیلومتری قرار است در شهرهای تبریز، اسکو، بناب، مراغه، میانه، مرند، لیلان، شبستر، هوراند، جلفا، خداآفرین و ورزقان برگزار شود.
مسئولان و فعالان فرهنگی استان هدف از برگزاری این برنامهها را ترویج فرهنگ ولایت، گسترش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی مردمی و بهرهگیری از ظرفیت هیأتهای مذهبی و گروههای مردمی برای بزرگداشت عید غدیر عنوان کردهاند.
همچنین در این جشنهای خیابانی، موکبها و ایستگاههای صلواتی با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از شهروندان و خانوادهها، فضای شاد و معنوی را برای استقبال از این عید بزرگ اسلامی فراهم میکنند.
برنامههای «مهمانی کیلومتری غدیر» در آذربایجانشرقی بهعنوان یکی از جلوههای مردمیسازی آیینهای مذهبی، امسال نیز با استقبال گسترده مردمی همراه خواهد بود.
همچنین ویژه برنامه پیاده روی خانوادگی با عنوان «بعثت امت در امتداد غدیر» فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۵ از چهارراه شهید بهشتی و چهارراه فجر تا سنگفرش ارتش شمالی تبریز برگزار خواهد شد.
این همایش همراه با قرعه کشی ۳۱۳ سفر کربلا ۳۱۳ دستگاه دوچرخه ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج خواهد بود.
شهروندان با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی۲۰۰۰۶۶۵۶۶ و ثبت نام از طریق نرم افزار تبریز اپ می توانند در این همایش بزرگ و حماسی شرکت کنند.
شهرداری تبریز هم اعلام کرد: همزمان با عید سعید غدیرخم خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی.آر.تی در روز ۱۴ خرداد رایگان شد. بر همین اساس خدماتدهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوسهای مسیر بیآرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، در روز عید غدیر خم رایگان است.