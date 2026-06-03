به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: هم اینک بیش از ۳۰ هزار دانشجوی پسر و دختر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در سطح دانشگاه‌های پیام نور استان مشغول به تحصیل هستند.

دکتر علی منظم اسماعیل پور در مراسم جشن فارغ التحصیلی ۳۸ دانشجوی دانشگاه پیام نور تایباد افزود: هر سال به طور میانگین ۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه پیام نور مشهد فارغ التحصیل می‌شوند که این رقم در هر یک از واحد‌های شهرستان‌های استان به ۴۰ نفر می‌رسد.

او ادامه داد: خراسان رضوی در حال حاضر ۲۳ واحد و ۱۱ مرکز دانشگاه پیام نور فعال دارد و در جذب دانشجو از جمله مراکز برتر کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به این که گذرگاه رسمی دوغارون یک فرصت طلایی برای جذب دانشجویان افغانستانی است چنین بیان کرد: راه اندازی دانشگاه پیام نور واحد بین المللی دوغارون در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با تلاش همه دستگاه‌های متولی هرچه سریعتر در این معبر راه اندازی شود.

فرماندار تایباد نیز در ادامه گفت: مرز دوغارون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر هرات یکی از مناطق علمی افغانستان قرار دارد، ایجاد دانشگاه پیام نور واحد بین الملل در این مرز زمینی زمینه اشتغال به تحصیل دانشجویان افغانستانی را در این مرکز فراهم می‌کند.

حسین جمشیدی افزود: امنیت مرز‌های شمال شرق کشور، قرابت فرهنگی، دینی، جغرافیایی و برخی از اشتراکات بین مردم ایران و افغانستان، علاقه به تحصیل در ایران را از سوی دانشجویان افغانستانی افزایش داده است.

او ادامه داد: بدون شک در آینده‌ای نزدیک فعالیت‌ها و مشوق‌های سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در همه بخش‌ها افزایش خواهد یافت و در حال حاضر قسمتی از زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد این مرکز و حضور دانشجویان کشور افغانستان در این مرز رسمی فراهم شده است.

وی تسریح کرد: افزایش رشته‌های تحصیلی و ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا یکی از مهمترین مطالبات دانشجویان شهرستان مرزی تایباد است که تلاش و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری و استانی را می‌طلبد.

دانشگاه پیام نور تایباد در سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرد و هم اکنون هزار و ۴۰۰ دانشجوی پسر و دختر در آن مشغول به تحصیل هستند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.